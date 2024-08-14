نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إيرادات أمس لفيلم "ولاد رزق 3" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم ولاد رزق 3، نجاحًا كبيرًا منذ عرضه بالسينمات، حيث حقق ايرادات بلغت 740 جنيهًا أمس، حيث ضم كل من أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، بجانب علي صبحي، رزان مغربي، نسرين أمين، أسماء جلال، وغيرهم، ومن تأليف صلاح الجهيني، وللمخرج طارق العريان، وتم تصويره بين مصر والسعودية، وتمويله برعاية هيئة الترفيه السعودي.



أحداث فيلم ولاد رزق 3



وتناول فيلم ولاد رزق 3، في هذا الجزء، بعد مرور سنوات وافتراق الإخوة في طرق حياتهم المختلفة، لكن ذات يوم، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على أبناء رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى من أجل إنقاذ أنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر، والأهم في تاريخ أبناء رزق.



أبطال فيلم ولاد رزق 3 القاضية



فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films.