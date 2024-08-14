نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أزمتها الأخيرة.. هيفاء وهبي تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة هيفاء وهبي محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد أزمتها الأخيرة مع نقابة المهن التمثيلية والموسيقية لوقفها عن العمل داخل مصر.

تفاصيل أزمة هيفاء وهبي



وفي سياق منفصل، أعلنت نقابتا المهن التمثيلية والموسيقية بيانا مشتركا، حيث خاطب الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية نظيره الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بخطاب رسمي باعتبارهما وكيلي اتحاد النقابات الفنية، وطالب أشرف زكي من مصطفى كامل تفعيل دور اتحاد النقابات بضرورة التعاون المفروض قانونيًا وأدبيًا وإداريًا، حيث أخلت الفنانة هيفاء وهبي ببنود تعاقد فني بينها وبين شركة إنتاج سينمائي، رغم حصولها على عربون التعاقد ولم تنفذ ما جاء بقرار لجنة التحقيق بنقابة المهن التمثيلية، والذي تلاه إيقافها عن العمل ومنع التصريح لها مجددًا.

وأضاف نص البيان: موضحًا أنه جاء الطلب تزامنًا مع ورود شكوى رسمية لنقابة المهن الموسيقية من منظم حفلات بإخلال هيفاء وهبي باتفاق لإقامة حفل بالساحل الشمالي يوم 7\19، رغم حصولها على المبلغ المتفق عليه مما تسبب في أضرار مالية كبيره لمنظم الحفل. وبعد فحص الشكوى، تبين صحة كل ما جاء على لسان الشاكي، لتتلاقى إدارة وقرارات لجنتي التحقيق والشئون القانونية بنقابتي المهن الموسيقية والتمثيلية، حيث قررتا عدم منح أي تصريح عمل للفنانة هيفاء وهبي لإقامة حفلات فنية، أو ممارسة مهنة التمثيل لحين فض المنازعات الواردة للنقابتين.



آخر أعمال هيفاء وهبي



والجدير بالذكر آخر أعمال هيفاء وهبي أغنية يا نحلة، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.