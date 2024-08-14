"بتغيرى ليه".. أحدث أعمال 'أبو' الغنائية

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح النجم " أبو" على اليوتيوب، وعلى المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، أحدث أعماله الغنائية، بعنوان "بتغيرى ليه" - Lyrics Video- من كلمات تامر حسين، وألحان شادى حسن، وتوزيع موسيقى أمين نبيل، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

أغنية "بتغيرى ليه" تمثل حالة من الرومانسية البسيطة والمبهجة، وبها دعوة لتوضيح المشاعر، بعد إحساس الغيرة والاهتمام، والتصريح بالحب دون تردد، والبعد عن الغموض.

وتقول كلمات "بتغيرى ليه":..

بتغيري ليه

بتغيري ليه

اللي انشغل

بيبان عليه

مش كنتي عامله فيها مش مهتمه ايه

ايه إلى جد مالك اتكسفتي ليه

داري داري داري

والله مهما تداري

حب علي المتداري

مالي بالي فيه

داري داري داري

والله مهما تداري

حب علي المتداري

وانتي بينتيه

هتمثلي

طب مثلي

قالي يعني قال

لا كملي

انا بستفزك وانتي عارفه انا قصدي ايه

ولا يحلي في عيني الا الا الحلوه دي

بتغيري ليه

بتغيري ليه

بتغيري ليه

بتغيري تغيري تغيري تغيري تغيري ليه

تاني

داري داري داري

والله مهما تداري

حب علي المتداري

مالي بالك فيه

داري داري داري

والله مهما تداري

حب علي المتداري

وانتي بينتيه