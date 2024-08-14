«الراديو 9090» أفضل محطة إذاعية في استفتاء ديرجيست لعام 2024

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أحمد جودة - القاهرة - في إنجاز جديد يضاف إلى سجل نجاحاته المتتالية، حصد "الراديو 9090" جائزة أفضل محطة إذاعية في مصر لعام 2024، وذلك في استفتاء مجلة ديرجيست.

جائزة افضل إعلامي

ولم يقتصر التتويج على المحطة فحسب، بل حصد المذيع حسام عصام أيضا على جائزة أفضل إعلامي إذاعي عن برنامجيه الشهيرين "مفيش نوم" و"ساعتين جامدين" على الراديو 9090.

وأعرب الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، الرئيس التنفيذي للراديو 9090، عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكدا أنه ثمرة جهود فريق العمل المتفاني، وأضاف أن هذا التكريم يحفزهم على تقديم المزيد من البرامج المتميزة التي تلبي تطلعات المستمعين.

وأوضح عبدالفتاح، بإن الفضل في هذا النجاح الكبير يعود في ذلك إلى الله أولا ثم ثقة الجمهور في الإذاعة، حيث يقدم الراديو باقة متنوعة من البرامج التي تلبي أذواق كافة المستمعين، بدءا من البرامج الفنية والترفيهية وصولا إلى البرامج الثقافية والسياسية.

كما يحرص الراديو على التواصل المستمر مع مستمعيه، والاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم، ويضم الراديو نخبة من الإعلاميين والمذيعين الموهوبين، الذين يساهمون في تقديم محتوى مميز.

مع هذا الإنجاز، يؤكد الراديو 9090 على التزامه بتقديم محتوى إذاعي عالي الجودة، والعمل على تطوير برامجه باستمرار، مما يجعله الوجهة المفضلة للمستمعين في مصر.