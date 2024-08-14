نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رعاية المواهب الفنية لذوي الهمم في العرض المسرحي "صانع الأقنعة" ببني سويف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد قصر ثقافة ببا ببني سويف، العرض المسرحي "صانع الأقنعة"، ضمن البرامج المكثفة التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، لدعم ذوي الهمم ومواهبهم، في إطار برامج وزارة الثقافة.

قصة العرض وأبرز المشاركين

العرض تأليف الكاتب أحمد زحام، وإخراج محمد فؤاد، وتدور أحداثه في إطار درامي استعراضي، حول الصراع بين قوى الخير والشر، من خلال قصة مستوحاة من الأسطورة المصرية القديمة "إيزيس وأوزوريس". "صانع الأقنعة" بطولة أطفال فرقة قصر ثقافة ببا المسرحية بنظام الدمج، موسيقى وألحان عبد الله رجال، أشعار بكري عبد الحميد، واستعراضات منة فؤاد.

حضور بارز للجنة التحكيم والشخصيات الثقافية

وشهد العرض لجنة التحكيم المكونة من الشاعر مسعود شومان، والمخرج المسرحي محمد حجاج، ومهندس الديكور محمود جمال، وبحضور د. هبة كمال، مدير عام الإدارة العامة للتمكين الثقافي، الناقد جمال الفيشاوي، الكاتب المسرحي بكري عبد الحميد، ولفيف من القيادات الثقافية.

إنتاج ثقافي متكامل برعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة

العرض إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل، برئاسة د. جيهان حسن، وإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وقدم بالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة بني سويف.

برامج متنوعة ومكثفة خلال الإجازة الصيفية

وتحفل برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال فترة الإجازة الصيفية بأنشطة مكثفة ومتنوعة تشهدها جميع المحافظات، من بينها عروضها التي تقدمها بمهرجان العلمين في نسخته الثانية، ومهرجان أهالينا، وعروض الهيئة بالمهرجان القومي للمسرح في دورته السابعة عشرة، وليالي صيف بلدنا بالمحافظات الساحلية. بالإضافة إلى أنشطة وقوافل "حياة كريمة" والمشروع الثقافي بمناطق الإسكان بديل العشوائيات، ومشروع "أهل مصر" لأبناء المحافظات الحدودية، وأنشطة المكتبات وذوي الهمم، واللقاءات الثقافية، والأمسيات الشعرية، ومناقشات الكتب بنوادي الأدب، ومراكز الموهوبين، وجولات أتوبيس الفن الجميل، وورش السينما.

كما تشمل المسابقات التي طرحتها الهيئة للأطفال والشباب، وأهمها مسابقتي "مصر تقرأ" و"مصر ترسم" ضمن مبادرة وزارة الثقافة "مصر تبدع"، وغيرها من الفعاليات التي تأتي في إطار الدور التثقيفي والتوعوي للهيئة.