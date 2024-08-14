كبيرة العيلة وشايلة الشيلة.. صابرين تهنئ والدتها في عيد ميلادها

القاهرة - محمد ابراهيم - هنأت الفنانة صابرين والظتها بعيد ميلادها، ونشرت صورة تجمعهما معًا عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وعلقت عليها: "كل سنة وانتي طيبه ياماما يايومه ياماتي سلاماتي احتراماتي قبلاتي، ياكبيرة العيله واللي شايله الشيله من زمان».

صابرين تهنئ والدتها في عيد ميلادها

وأضافت صابرين: «أمي اللي علمتينا يعني ايه نحافظ على صلة الرحم والحنيه تكون أزاي والتربية تبقي ازاي والعطاء يتعمل ازاي، والصح صح والغلط غلط، ساعات كنا مابنسمعش الكلام لكن كل ما بنكبر وتعدي الأيام بنكتشف انك عندك حق في كل كلمه قولتيها، ربنا يخليكي لينا وتحمينا بكلامك الموزون وأفعالك للخير ياصاحبة الفضل بعد ربنا علينا جميعا».

أحدث أعمال صابرين

ومن ناحية اخري، تنتظر صابرين عرض فيلمها الجديد الملحد، الذي يواجه أزمة حاليًا تسببت في تأجيل عرضه، ويشاركها البطولة الفنان أحمد حاتم، محمود حميدة، حسين فهمي، شيرين رضا، تارا عماد، الراحل مصطفى درويش، وأحمد السلكاوي، ومن تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل وإنتاج أحمد السبكي.

وايضا تعاقدت على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم علاقة حرجة، والعمل من تأليف عصام حلمي، ومن إخراج أحمد صقر، ويشاركها في البطولة الفنانة مروة الأزلي، وتجري الشركة المنتجة باقي التعاقدات مع الفنانين، لدخول بلاتوهات التصوير قريبا، ومن المقرر أن يعرض العمل خلال عام 2025 خارج موسم رمضان، وايضا تشارك في مسلسل إقامة جبرية، الذي تقوم ببطولته الفنانة هنا الزاهد ومحمد الشرنوبي ومحمود البزاوي، وثراء جبيل، ويُعد هذا العمل من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.

اخر اعمال صابرين

وكان اخر اعمال صابرين هو مسلسل مسار اجباري الذي عرض في موسم رمضان الماضي 2024، بطولة عصام عمر، أحمد داش، وتكون العمل من 15 حلقة، وشارك فيه كلا من: محمود البزاوي، بسمة، رشدي الشامي، مي الغيطي، نور محمود، محسن منصور، جوري بكر، ياسمينا العبد، نور إيهاب، وغيرهم، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج نادين خان، ودارت أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، يعيش الشابين علي وحسين حياتين مختلفتين، ثم يكتشفان أنهما إخوان من الأب، الذي يموت ويترك لهما دليلًا يغير مسار جريمة قتل.