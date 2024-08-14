أزمات متتالية تلاحق شيرين عبد الوهاب

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرضت الفنانة شيرين عبد الوهاب لعدة أزمات متتالية، في الآونة الأخيرة والتي بدأت بخلافها مع طليقها الفنان حسام حبيب، ثم أزمتها مع شقيقها محمد عبدالوهاب بسبب طليقها، واخيرًا خلافها مع شركة روتانا.

فبدأت بتوجيه محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب رسالة شديدة اللهجة للفنان حسام حبيب، منذ يومين الذي اثار جدلًا بمنشوره عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، وكتب رسالة هجومية قائلًا: "انت طالع تقول أنا متربي وعيلتي احسن ناس، ده انت امك اتطردت قدامك الساعة ٤ دوت الخليج بعد ٣ ايام جت البيت عندها هي واختك عادي وكأن مفيش حاجة حصلت زيرو كرامه بالوراثة".

وتابع: “وابوك أنا وانت اتفرجنا علي فضايحه مش عايز أفسر عشان الناس متقرفش اكتر ماهي قرفانه عيلة ايه يا لوسي يا سبوبه انت فاكر الناس بتصدق الهبل ده طب ماتقول كده للناس العيلة دي بتصرف منين ولا أوريهم أنا بالصوت والصورة”.

أما عن خلافها مع روتانا عبرت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن غضبها الشديد وحزنها بعد تصريحات المستشار القانوني لـ شركة روتانا، رضا صقر، وكشفت عن تفاصيل جديدة حول أزمتها مع الشركة، وذلك بعد حذف أغانيها التي طرحتها أمس على قناتها الجديدة على يوتيوب وهما “بتمنى أنساك - واللي يقابل حبيبي” والتي حققا نجاحًا هائلًا فور طرحها.

وقالت شيرين عبد الوهاب: “هل هو مش حرام أني أسلم الأغاني من 4 سنين ومتنزلش، هتقولي سلمتيهم إزاي، أقولهم بدليل أن في 3 أغاني نزلوا، وهما “كلها غيرانة، ومش قد الهوا وخصمت النوم” جابوهم منين، ثم إحنا متفقين أن الأغاني كلها تنزل ألبوم، وفجأة الألبوم نزل سينجل، كل أغنية لوحدها، ولما كلمت ممثل الشركة أقوله ليه الأغاني منزلتش يا فندم، يقولي إحنا عايزين حصري حفلات، وأنا مينفعش في مكانتي دي أكون حصري لحد، أنا بتاعت الناس كلها”.

وتابعت شيرين: “إزاي فنانة ونجمة في حجمي الفني ومكانتي الدولية، تقعد 5 أو 6 سنين مينزلهاش ألبوم، حضرتك مسألتش نفسك ليه؟ ليه مسألتش الشركة هي شيرين غلطت في أيه؟ دا لما فيه واحد عندي غلط وبعت الأغاني لـ منصة موسيقية أنا طردته وطلبت من روتانا أنهم يخاطبوا الشركة دي عشان يسحبوا الأغنية ويبعتلهم إنذار، واللي حصل أنهم بعتولي أنا الإنظار مع إن مفيش ورقة تقول أني موافقة على كده”.

بيان شركة روتانا

وكانت قد أصدرت روتانا بيانًا جاء فيه: "أخلّت الفنانة بالتزامها العقدي مع الشركة، وترتب عليه اللجوء للقضاء، وصدر الحكم بإلزام الفنانة بشرط جزائي (8) ملايين جنيه لإخلالها بالتعاقد القائم والساري حتى تاريخه مع الشركة، والفنانة استلمت 570 ألف دولار منذ خمس سنوات وتحاول التنصل من رد الأموال وترفض تنفيذ العقد وتسليم الأغاني المتفق عليها".