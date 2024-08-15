القاهرة - محمد ابراهيم - الأحد المقبل.. ريهام سعيد ضيفة بودكاست "قهوة بلبن"

تحل الإعلامية الكبيرة ريهام سعيد ضيفة بودكاست "قهوة بلبن" والذي تقوم بتقديمه جيلان علاء وهو برنامج لايت من إنتاج العدل جروب ديجتال، ويستعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل الخاصة بحلقة الإعلامية ريهام سعيد في بودكاست قهوة بلبن.

الإعلامية ريهام سعيد



موعد حلقة الإعلامية ريهام سعيد في بودكاست قهوة بلبن

أعلنت الصفحة الرسمية الخاصة بإنتاج بودكاست "قهوة بلبن" وهي شركة العدل جروب ديجيتال عن موعد حلقة الإعلامية ريهام سعيد في بودكاست قهوة بلبن، وقد جاء ذلك عبر حساب الشركة المنتجى الخاصة بالبودكاست على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك"، حيث قامت بنشر بوستر الحلقة، وعلقت من خلال خاصية الكابشن:

"من قلب التجارب مع ريهام سعيد في قهوة بلبن

إستنونا ١٨/٨ الساعة ٨ مساءً (حلقة ماتتفوتش)".

منشور شركة العدل جروب ديجيتال



تفاصيل بودكاست قهوة بلبن

يُعد قهوة بلبن واحد من البودكاستات الترفيهية المميزة والتي تقوم بتقديمه الفنانة جيلان علاء، وتعتمد على إستضافة بعض من مشاهير الفن والإعلام وإدارة حلقات ترفيهية متتعة معهم حول حياتهم العملية والشخصية، ويأتي البودكاست كل يوم أحد من كل إسبوع في تمام الساعة السابعة مساءًا على قناة العدل جروب ديجيتال عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



أحدث برامج الإعلامية ريهام سعيد

تستكمل الاعلامية الكبيرة ريهام سعيد مشوارها الإعلامي حاليًا من خلال برنامج "هى وصبايا" والذي يتم عرضه على شاشة قناة هى، على أن يأتي البرنامج في السبت والأحد والإثنين من كل إسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتحرص الإعلامية ريهام سعيد على تناول كافة الموضوعات التي تخص المجتمع والناس، كما تعتمد إستضافة المواهب المصرية وإبرازها للمجتمع المصري.