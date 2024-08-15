تصالح هيفاء وهبي وشركة "الريماس".. وإسحاق إبراهيم: تجمعنا علاقة مودة

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشف الدكتور ممدوح الورداني، العضو المنتدب لشركة الريماس للإنتاج الفني، عن التطورات الجديدة بشأن الشكوى المقدمة من الشركة إلى نقابة المهن التمثيلية، ضد الفنانة هيفاء وهبي.

وقال الورداني، في بيانٍ صحفي، إنه "كان هناك خلافًا بالفعل، يعود تاريخه إلى عام 2017، متمثل بين شركة ريماس، ومدير أعمال هيفاء وهبي آنذاك، وبناءً عليه تقدمنا مؤخرًا بشكوى لنقابة المهن التمثيلية، وقد جرى التواصل بينها وبين والمنتج إسحق إبراهيم، رئيس مجموعة إسحق جروب، وتم توضيح الأمر بينهما".

وأوضح أنه جرى التنازل عن الشكوى المقدمة لنقابة الممثلين، برئاسة الدكتور أشرف زكي، مساء اليوم الأربعاء.

ومن جانبه، أكد المنتج إسحق إبراهيم، أنه لا توجد أي خلافات مع هيفاء وهبي، إذ تجمعهما علاقة مودة واحترام منذ سنوات، ومن المقرر أن يكون هناك تعاونا فنيًا خلال الفترة القليلة المقبلة.

بيان نقابة المهن الموسيقية والتمثيلية

وكانت نقابتا المهن الموسيقية والتمثيلية، أصدرت بيانًا مشتركًا حول أزمة هيفاء وهبي، جاء به: "خاطب الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، نظيره الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، بخطاب رسمي باعتبارهما وكيلي اتحاد النقابات الفنية".

وأضاف البيان: "طالب أشرف زكي من مصطفى كامل، تفعيل دور اتحاد النقابات بضرورة التعاون المفروض قانونيًا وأدبيًا وإداريًا، حيث أخلت هيفاء وهبي ببنود تعاقدها مع شركة إنتاج سينمائي، رغم حصولها علي عربون التعاقد ولم تنفذ ما جاء بقرار لجنة التحقيق بنقابة المهن التمثيلية، والذي تلاه إيقافها عن العمل ومنع التصريح لها مجددًا".

وجاء الطلب تزامنًا مع ورود شكوى رسمية لنقابة المهن الموسيقية، من منظم حفلات بغياب هيفاء وهبي عن حفلها المتفق عليه في الساحل الشمالي يوم 19 يوليو الماضي، رغم حصولها على المبلغ المتفق عليه، ما تسبب في أضرار مالية كبيره لمنظم الحفل.