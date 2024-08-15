نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صبا مبارك تهنىء شقيقتها بعيد ميلادها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأت الفنانة صبا مبارك شقيقتها بمناسبة عيد ميلادها من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

كتبت صبا مبارك:' كل سنة وانتي طيبة يا أفضل إنسانة بحبك فوق ما تتخيلي.

تواصل صبا مبارك تصوير مسلسل وتر حساس بطولة إنجي المقدم، هيدي كرم، تميم عبده، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفي، وآخرون من النجوم.



وفي سياق آخر، خاضت الفنانة صبا مبارك السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "لحظة غضب"، وهو مكون من 15 حلقة، ويقوم ببطولته كل من: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجنايني