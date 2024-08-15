نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حفل غنائي يجمع تووليت وكايروكي في مهرجان العلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب تووليت لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان العلمين الجديدة، بمشاركة فرقة كايروكي بقيادة الفنان أمير عيد.

وقد بدأت الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين الجديدة على إنستجرام بالترويج لهذا الحدث، حيث تم نشر تفاصيل حفل توليت مع فرقة كايروكي.

وكتبت الصفحة قائلا: مستعد تبدأ حفلة كايروكي بصوت Tul8te، يوم 23 أغسطس في مهرجان العلمين الجديدة 2024، هنبدأ حفلتنا مع Tul8te، بأغانيه المميزة الـ دخلت قلوبنا من أول ما سمعنا صوته.. هنستناكم في الـ U Arena عشان نعيش يوم كله مزيكا وأغاني بنحبها".

أحدث أغاني توولييت

ويذكر ان، أصدر "توو ليت" ألبومًا غنائيًا جديدًا قبل أيام قليلة، يتضمن عدة أغاني مثل: "بقيت وحيد"، "ليه بنخبي ومش بنقول"، "نفس الكلام"، و"حبيبي ليه". ويظهر "توو ليت" في كليبات أغانيه مرتديًا قناعًا يخفي ملامح وجهه، مما يجعل التعرف عليه أمرًا صعبًا.