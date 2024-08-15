طارق الشناوي: إبراهيم عيسى لا يقصد إثارة الجدل بـ "الملحد" ولا يروج للإلحاد

القاهرة - محمد ابراهيم - أوضح الناقد الفني طارق الشناوي أن إبراهيم عيسى لم يكن يقصد إثارة الجدل من خلال فيلم "الملحد"، ونصح الشناوي عيسى بمتابعة مسيرته الأدبية وعدم التراجع عن إبداعه، وذلك خلال لقائه في برنامج “مصر جديدة” الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور.

وقال طارق الشناوي: “هناك شخص اتصل بشكل شخصي بالمنتج أحمد السبكي، وطلب منه شفهيًا تأجيل عرض فيلم الملحد، لكن لا توجد ورقة رسمية بذلك”.

وأكد الشناوي أنه مع عرض الفيلم، وضد فكرة منع العرض، فتقديم الفكرة لا يعني الترويج والدعوة لها.

أحداث فيلم الملحد

و تدور أحداث فيلم “الملحد” حول الشاب أحمد حاتم الذي يتجه إلى الإلحاد بسبب تشدد والده الديني وتعصبه مما جعل إبنه يتجه إلى الإلحاد والكفر، وتقف ومن ثمّ تدور باقي أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق.

أبطال فيلم الملحد

ويشارك في بطولة فيلم الملحد كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان محمود حميدة، أحمد حاتم، حسين فهمي، صابرين، شيرين رضا، تارا عماد، الراحل مصطفى درويش، أحمد السلكاوي، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل وإنتاج أحمد السبكي.