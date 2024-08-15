نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم عبد العزيز الأفضل في الدراما وأحمد عز سينمائيًا.. نتائج تكريمات دير جيست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلنت نتائج حفل توزيع جوائز دير جيست "Awards Ceremony" لـ "Digital Magazine" في نسخته الـ 21 السنوية لعام 2024.

أبرز الفائزين في الدير جيست



تشهد القائمة عدد كبير من النجوم من أبرزهم كريم عبد العزيز في الدراما عن مسلسل الحشاشين في رمضان الماضي والذي حقق به نجاح كبير، وأحمد عز في السينما بفيلم ولاد رزق 3 الذي حقق به أيرادات كبيرة في تاريخ السينما المصرية.

أحداث مسلسل الحشاشين



ينتمي مسلسل الحشاشين إلى فئة الأعمال الإجتماعية ذات الطابع التاريخي، حيث تدور أحداث العمل حول "حسن الصباح" والذي يقوم بتجسيد دوره الفنان كريم عبد العزيز وهو مؤسس فرقة الفدائيين وهى فرقة مؤيدة ومخلصة للعقيدة الإسماعيلية، وتدور باقي أحداث العمل في إطار مميز من الإثارة والتشويق.

أبطال وصناع مسلسل الحشاشين

شارك في مسلسل الحشاشين كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان كريم عبد العزيز، ميرنا نور الدين، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، نور إيهاب، أحمد عيد، محمد رضوان، إسلام جمال، بسنت أبو باشا، عمر الشناوي، وآخرين من النجوم المميزين، وأيضًا العمل من تأليف من تأليف عبد الرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي، والإخراج لـ بيتر ميمي.



أحداث فيلم ولاد رزق 3





وتناول فيلم ولاد رزق 3، في هذا الجزء، بعد مرور سنوات وافتراق الإخوة في طرق حياتهم المختلفة، لكن ذات يوم، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على أبناء رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى من أجل إنقاذ أنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر، والأهم في تاريخ أبناء رزق.

أبطال فيلم ولاد رزق 3 القاضية

فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films.