تعرف على تفاصيل الأعمال المرتقبة لـ منة شلبي

القاهرة - محمد ابراهيم - تعيش الفنانة منة شلبي، حالة من النشاط الفني، حيث تنتظر عرض فيلم فرقة الموت، وفيلم الهوى سلطان، وفيلم كونداليني، وذلك بعد انتهائها من تصويرهم خلال الفترة المقبلة.

فيلم فرقة الموت



فيلم فرقة الموت بطولة الفنان أحمد عز، آسر ياسين، منة شلبي، محمود حميدة، بيومي فؤاد، عصام عمر، وغيرهم، وهو من إخراج أحمد علاء الدين، وتأليف صلاح الجهيني.

فيلم الهوى سلطان



فيلم الهوى سلطان يشارك في بطولته منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء. ويجسد أحمد داود خلاله شخصية مهندس يدعى علي.

فيلم كونداليني



فيلم كونداليني، بطولة الفنانة منة شلبي والفنان ظافر العابدين، والفيلم مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم لميرنا الهلباوي، والعمل من إخراج محمد سلامة.

آخر أعمال منة شلبي



والجدير بالذكر أن آخر أعمال منه شلبي مسلسل تغيير جو الذي عرض في عام 2023، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي وشارك في بطولته كل من الفنان إياد نصار، شيرين، ميرفت أمين، عايدة الكاشف، وآخرين، والعمل من إخراج مريم أبو عوف.