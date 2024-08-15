نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضمن مهرجان العلمين.. تووليت يحيى حفلاََ غنائياََ يوم 23 أغسطس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمرارََا لفعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية يستعد المطرب الغامض توليت، لإحياء حفلََا غنائيََا مميزََا، بـ مهرجان العلمين 2024، وذلك يوم 23 من أغسطس الجاري، بالتعاون مع فريق كاريوكي، وذلك ضمن فعاليات الثانية من المهرجان والمستمرة حتي 30 من أغسطس الجاري.

الموقع الرسمي للمهرجان



ونشر الموقع الرسمي للمهرجان، البوستر الرسمي للحفل، عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقة: "مستعد تبدأ حفلة كايروكي بصوت Tul8te، يوم 23 أغسطس في مهرجان العلمين الجديدة 2024 هنبدأ حفلتنا مع Tul8te، بأغانيه المميزة الـ دخلت قلوبنا من أول ما سمعنا صوته، هنستناكم في الـ U Arena عشان نعيش يوم كله مزيكا وأغاني بنحبها".

فعاليات مهرجان العلمين الجديدة



وتستمر فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية تحت شعار “العالم علمين” بالعديد من الحفلات والليالي المميزة التي تجد قبول جماهيري كبير، وخاصة وأن الجمهور مع موعد مع نجوم الغناء حمزة نمرة وسعاد ماسي وفريق مسار إجباري نهاية الأسبوع الجاري.

وتنتهي فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين بشكل رسمي يوم 30 أغسطس الجاري بعدة فعاليات فنية ما بين الغناء والمسرح وبعض الأنشطة الترفيهية.