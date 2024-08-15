نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظافر العابدين وريا أبي راشد وأحمد مالك يشاركون في حلقة نقاشية لمركز السينما العربية بفينيسيا السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينظم مركز السينما العربية حلقة نقاشية وذلك ضمن فعاليات الدورة 81 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي والتي تستمر فعالياتها في الفترة من 28 أغسطس وحتى 7 سبتمبر، تأتي الحلقة النقاشية تحت عنوان "قائمة المواهب المميزة: عرض الموجة الذهبية الجديدة في السينما العربية"، وهي بالتعاون مع MAD Celebrity وجسر فينيسيا للإنتاج.

تسلط الحلقة الضوء على بروز العصر الذهبي الثاني للسينما العربية، والذي يتجلى في زيادة عدد الأفلام وصناع الأفلام العرب الذين يتم الاحتفاء بهم في المهرجانات السينمائية الدولية، وكذلك أداء الأفلام العربية الأخيرة في شباك التذاكر المحلي. وتهدف الحلقة إلى الاحتفاء بالمواهب العربية ومناقشة أفضل الطرق لاستثمارها، لقد أثمرت هذه النهضة عن ظهور جيل جديد من المواهب المثيرة أمام الكاميرا وخلفها على السواء، وستضم الحلقة مجموعة من الممثلين والمدراء التنفيذيين من طليعة هذه المواهب والذين سيناقشون أفضل السبل للاستفادة من هذه اللحظة. ستقام الحلقة يوم السبت 31 أغسطس من الساعة 4:30 إلى الساعة 6 مساءً في فندق إكسلسيور، سبازيو إنكونتري.

ريان آشور رئيس معمل البحر الأحمر

من المقرر أن يدير الحلقة النقاشية ريان آشور رئيس معمل البحر الأحمر، وتضم كل من الممثل والمخرج التونسي ظافر العابدين، والممثل المصري أحمد مالك، والإعلامية ومقدمة البرامج التلفزيونية اللبنانية الشهيرة ريا أبي راشد، والمنتج المصري محمد حفظي، والمنتجة التونسية درة بوشوشة، والممثلة وكاتبة السيناريو السعودية سمر ششة، وعلاء كركوتي المؤسس المشارك لمركز السينما العربية وMAD Solutions.

وفي إطار حرصهما الدائم على تمثيل صناعة السينما العربية، أعرب علاء كركوتي وماهر دياب، الشريكان المؤسسان لمركز السينما العربية ومادسوليوشنز عن سعادتهما وامتنانهما للحصول على فرصة جديدة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، لتسليط الضوء على المواهب السينمائية من مختلف أقطار الوطن العربي، "يسعى مركز السينما العربية دائمًا إلى التأكيد على أهمية وتألق المواهب العربية، سواء كانت خلف الكاميرا أو أمامها، نحن سعداء بالتعاون مع الرواد الذين يشهدون العصر الذهبي الجديد للسينما العربية، وكما هو الحال دائمًا، يسعدنا أن نتعاون مع جسر فينيسيا للإنتاج لنشارك الإبداع العربي الذي يواصل جلب السحر والموهبة والاحترافية إلى شاشاتنا".

كريم سامي

كما أعرب كريم سامي، الشريك الإداري والمدير التنفيذي لـ MAD Celebrity، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث قائلا: “بصفتي المدير التنفيذي لشركة عملت بلا كلل لوضع المواهب العربية في صدارة الأحداث الدولية والعربية على حد سواء، يسعدني أن أكون جزءًا من انطلاق موجة جديدة للسينما العربية من مهرجان فينيسيا السينمائي”.

باسكال ديوت

ومن جانبه قال باسكال ديوت، رئيس جسر فينيسيا للإنتاج: "كمنحة مخصصة للإنتاج، يسر جسر فينيسيا للإنتاج دعم المواهب العربية الجديدة وتوفير فرصة عرض لها أمام المنتجين الدوليين. بفضل العلاقة الطويلة المثمرة مع مركز السينما العربي، تمكن جسر فينيسيا للإنتاج من تخصيص المزيد من الوقت والمساحة للصناعة العربية، ومن المنطقي أن نسلط الضوء جميعًا الآن على مواهب الغد.