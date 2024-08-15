نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانيا يوسف تغني وترقص في كليب "ليك" بتوقيع المخرجة بتول عرفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت المخرجة بتول عرفة من تصوير كليب أغنية النجمة رانيا يوسف "ليك" من كلمات سمير طارق وألحان محمد مصطفى وتوزيع تيام طارق، وهو من إنتاج فهد الزاهد - lifestylez studio.

المخرجة بتول عرفة

ومن جانبها قالت المخرجة بتول عرفة، إن كليب أغنية "ليك" والتي تقدمها رانيا يوسف في أولى تجاربها في مجال الفيديو كليب، تم تصويره في القاهرة، مشيرة إلى أن فكرة تقديم رانيا يوسف الأغنية هي فكرة المنتج فهد الزاهد، وأنها صورتها بشكل إستعراضي مستعينة بالأداء التمثيلي لرانيا يوسف.

المخرجة بتول عرفة

وأضافت المخرجة بتول عرفة أن الكليب فكرته بسيطة وأنها اعتمدت على الاستعراضات بشكل كبير، مشيرة إلى أن رانيا يوسف تظهر بـ 3 إطلالات مختلفة، متمنية أن يلقى الكليب إعجاب الجمهور، خاصة وأنه بذل فيه مجهود كبير على مستوى التصوير والتحضيرات إضافة إلى أن رانيا يوسف تظهر بشكل مغاير عما ظهرت به من قبل.

آخر أعمال بتول عرفة

وكان آخر أعمال المخرجة بتول عرفة، خلال العام الجارى 2024 مع كارول سماحة وشذى حسون وخالد سليم ومحمد نور، كما حصلت علىMiddle East music awards أفضل مخرج كليبات 2024، وسبق وقدمت بتول عرفة ما يقارب ال 140 كليب مع كبار نجوم مصر والوطن العربي منهم حسين الجسمي ونانسي عجرم ورامي عياش وهاني شاكر وكارول سماحة وغيرهم.

مسرحية “شحاتين أكاديمي”

وفي مجال المسرح قدمت مؤخرًا مسرحية "شحاتين أكاديمي" بالسعودية، وهي من بطولة أحمد فهمي، آيتن عامر، دياب، سامي مغاوري، كما قدمت العرض المسرحي تقدر، أول عرض قائم من بدايته وحتى نهايته على المؤثرات البصرية والهولوجرام وتقنية الـmapping، وهو من بطولة يسرا ومحمد فراج وأكرم حسني وحنان مطاوع وأسماء أبو اليزيد بمشاركة 80 راقص.