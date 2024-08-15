نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الثقافة يتفقد "واحة الثقافة" و"قصر الإبداع الفني" بمدينة 6 أكتوبر للوقوف على سير العمل بالموقعين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن جولاته الميدانية المفاجئة لتفقد سير العمل في المشروعات الثقافية، قام الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بزيارة تفقدية لمشروع "واحة الثقافة" و"قصر الإبداع الفني" بمدينة 6 أكتوبر.

مشروع "واحة الثقافة" تحت المجهر

بدأ الوزير جولته بتفقد مشروع "واحة الثقافة"، التابع لدار الأوبرا المصرية، والمقام على مساحة 26 ألف متر مربع. يضم المشروع مبنى إداريًا، وقاعات تدريب، وقاعات عرض، ومخازن، ومسرحًا يتسع لأكثر من 1200 مشاهد، بالإضافة إلى مجموعة من المباني لخدمة العروض الفنية، وورشًا، وساحات انتظار سيارات، وساحة خارجية.

مناقشة خطة العمل المتبقية

اطلع الوزير على التجهيزات الفنية واللوجستية التي تم تنفيذها في الموقع، وناقش مع الفريق المسؤول خطة العمل المتبقية. شدد الوزير على أهمية الانتهاء من كافة الأعمال في أقرب وقت ممكن، واستغلال المساحة الخارجية لإقامة فعاليات متنوعة، كما وجه بإنهاء تجهيزات المسرح وغرف الفنانين وصالة التدريبات وإقامة فعاليات تجريبية بها.

تطوير "قصر الإبداع الفني" في الحي السابع

عقب ذلك، تفقد الوزير أعمال تطوير ورفع كفاءة "قصر الإبداع الفني" بالحي السابع بمدينة 6 أكتوبر، واجتمع بالقائمين على القصر للوقوف على أسباب تأخر الانتهاء من بعض أعمال التطوير، واستمع إلى مقترحاتهم لتحسين بيئة العمل.

تسريع وتيرة العمل

أكد الوزير على أهمية تسريع وتيرة العمل للانتهاء من المشروع في الوقت المحدد، مشيرًا إلى أن قصر الإبداع الفني يمثل ركيزة أساسية لدعم المبدعين والمثقفين في مدينة 6 أكتوبر، حيث يوفر لهم منصة للتعبير عن مواهبهم وإبراز قدراتهم الفنية.

تعزيز البنية التحتية الثقافية

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تكثيف العمل خلال الفترة القادمة للانتهاء من كافة المشروعات الثقافية، وتعزيز البنية التحتية الثقافية في مصر، والمساهمة في تحقيق أهداف الوزارة الرامية إلى بناء الإنسان ونشر الوعي الثقافي.