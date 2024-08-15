نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. مي سليم تطرح أغنيتها الجديدة "اخينا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة مي سليم لطرح أغنية جديدة لها بعنوان "اخينا "اليوم عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب "ومنصات الموسيقى العربية.



مسلسل "سر إلهي"

ومن ناحية أخرى شاركت الفنانة مي سليم في بطولة مسلسل "سر إلهي" من بطولة الفنانة روجينا وآخرين من النجوم، وهو المسلسل الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024، وهو مسلسل ينتمي إلى فئة الأعمال الدرامية الاجتماعية الذي تدور أحداثه في إطار غامض من الإثارة والتشويق.

شارك في بطوله مسلسل سر الهي كوكبه كبيره من نجوم ونجمات الفن على راسهم الفنانه روجينا مراد مكرم نهى عابدين رانا رئيس أحمد مجدي محمود حجازي محمد ثروت دنيا سامي، رشا مهدي، محسن منصور، محمود الحديني، أحمد سلامة وآخرين من النجوم المميزين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز.