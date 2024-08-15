أيمن يوسف يكشف عن تعاونه مع أحمد الفيشاوي في مسلسل "سفاح التجمع"

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أحمد جودة - القاهرة - كشف المنتج أيمن يوسف، عن تعاونه مع الفنان أحمد الفيشاوي لتقديم بطولة مسلسل “سفاح التجمع”، والذي يرصد قضية القاتل كريم سليم المعروف إعلاميًا بـ “سفاح التجمع”.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة المنتج أيمن يوسف عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن الفنان أحمد الفيشاوي على تقديم بطولة “سفاح التجمع”، وكتبت: “سفاح التجمع.. النجم أحمد الفيشاوي.. قريبًا”.

قصة فيلم بنقدر ظروفك



يذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي فيلم “بنقدر ظروفك” والتي تدور أحداث فيلم بنقدر ظروفك، في إطار من الكوميديا والرومانسية، يعيش حسن وملك في حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج، حيث يتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار واﻻحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية.



أبطال فيلم بنقدر ظروفك



وفيلم بنقدر ظروفك يشارك في بطولته كل من أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم، وإنتاج colombia art productions لسمير النيل.