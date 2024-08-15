نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة صيفية.. ميرهان حسين تتألق بأحدث ظهور لها في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة ميرهان حسين، جمهورها صورًا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ميرهان حسين خلال عطلتها الصيفية



أحدث ظهور ل ميرهان حسين

ظهرت الفنانة ميرهان حسين وهي ترتدي فستان قصير باللون الزيتي، واعتمدت على الميكب الهادئ الذي يبرز جمال ملامحها وارتدت بعض الأكسسورات التي تتناسب مع إطلالاتها.

و علقت على الصور قائلة: “متلاقيش مثالها ست كل عصر.."

و انهالت عليها التعليقات من جمهورها ومنها: "ست كل العصور، قمر يا فنانة، جميلة، منورة، وغيرها الكثير من التعليقات الممزوجة بحب الجمهور لميرهان حسين.

آخر أعمال الفنانة ميرهان حسين

يذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين، كان مسلسل "مشوار الونش"، والمسلسل من بطولة الفنان محمد رجب، محمود عبد الغني، منة فضالي، ميرهان حسين، إيهاب فهمي، تأليف: أحمد عبد الفتاح، إخراج: إسماعيل فاروق.

قصة مسلسل "مشوار الونش"

هفوة صغيرة في ماضي (حسن الونش) لم يعرها اهتمامًا وهو يصعد من القاع نحو القمة، تظهر تبعاتها القاسية على هيئة (نوارة) الفتاة الشعبية، لتكشف حقيقة تعصف بحياة (حسن) واستقراره الزوجي وسمعته كرجل أعمال معروف.