نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في حلقة خاصة.. عمرو الليثي يستضيف هشام ماجد ومعتز التوني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حلقة مليئة بالأسرار يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي الفنان هشام ماجد، والمخرج معتز التوني، في برنامج "واحد من الناس" اليوم الخميس الموافق 15 أغسطس، وتذاع عبر شاشة قناة الحياة من مدينة العلمين الجديدة.

ويتناول اللقاء الحديث عن التعاون الفني بينهما من خلال فيلم "إكس مراتي"، والذي حقق نجاح كبير سواء على مستوى الجمهور أو النقاد، بالإضافة لحديثهم عن النجمة أمينة خليل والفنان محمد ممدوح وكواليس العمل.

كما تتناول الحلقة الحديث عن جمال مدينه العلمين، وأسرار في حياتها الشخصية، ويكشف هشام ماجد عن الفرق بين هشام الممثل والمؤلف وعشقه لفريق الزمالك، ويتحدث معتز التوني عن أمنيته بتقديم فيلم كوميدي مع النجمة مني زكي. يذاع برنامج "واحد من الناس" اليوم على شاشة قناة الحياة.

أحداث فيلم إكس مراتى

ويظهر هشام ماجد خلال أحداث فيلم إكس مراتى شخصية دكتور نفسي ومتزوج من أمينة خليل ويقع في العديد من المواقف الاجتماعية الكوميدية، ويظهر محمد ممدوح، بشخصية رد سجون، ويقع في العديد من المشاكل، وهو زوج أمينة خليل السابق.

وتظهر أمينة خليل بشخصية امرأة تمتلك بيوتي سنتر، وتجمعها العديد من المشاهد مع هشام ماجد ومحمد ممدوح في إطار اجتماعي كوميدي.

أبطال إكس مراتي

فيلم إكس مراتي بطولة هشام ماجد، محمد ممدوح، أمينة خليل، بجانب عدد من ضيوف الشرف، وهو فكرة وإخراج معتز التوني، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، والفيلم برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

قصة فيلم إكس مراتي



تدور قصة فيلم إكس مراتي في إطار اجتماعي كوميدي، يظهر هشام ماجد خلاله بشخصية دكتور نفسي ومتزوج من أمينة خليل ويقع في العديد من المواقف الاجتماعية الكوميدية.