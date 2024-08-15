كارمن سليمان: " أنغام اختارتني أقدم سيرتها الذاتية.. ونفسي أعمل دويتو مع تامر حسني"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت المطربة كارمن سليمان، لـ الإعلامية يارا أحمد، في برنامجها نجمك مع يارا، المذاع عبر شاشة قناة “هي”، تفاصيل ميني ألبوم حبايب قلبي، بجانب الكشف رغبتها في عمل دويتو مع الفنان تامر حسني، وويجز، وتعليقها على اختيار أنغام لها لتجسيد سيرتها الذاتية.

أبرز تصريحات كارمن سليمان في برنامج نجمك مع يارا

- ناس كتير حبايبي، معنديش فكرة أني أقول أني مبحبش حد، وعلاقاتي الحمد لله كويسة بكل الناس بس أغنيةا حبايب قلبي بالذات مهداة لكل الفانز بتوعي والناس اللي بحبهم وأهلي وأصحابي.

- علمنا ميني ألبوم حبايب قلبي بحب أوي أنا وعزيز الشافعي ومصطفى جاد، واشتغلنا عليه بكل حاجة جوانا، وكنا مبسوطين جدًا بالفكرة اللي جت أصلًا من عند عزيز، وعزيز فعلًا كان مديني أحسن حاجة عنده.

- عزيز غنى حاجات قبل كده، بس يمكن أول أغنية دويتو مع بنت كانت معايا، والألبوم كله من لـ عزيز الشافعي فكان لازم أنه يغني فيه وكنت مُصرة جدًا على ده.

- الأغنية اللي بنغني فيها مع بعض أنا وعزيز اسمها بكائيات وهي من الأغاني اللي مالهاش شبه خالص، وهي أغنية عياط جدًا وكلامها زعلان جدًا وتقطيع شرايين.

- ألبوم حبايب قلبي كله من كلمات عزيز الشافعي، ما عدا أغنية حرام معلش دي كلمات منة القيعي، وأنا بحب الأغنية دي جدًا وهي مناصرة لـ الستات على الرجالة، وبقالي كتير أوي مغنتش الطريقة دي، وهتحيز للبنات لأننا أحلى حاجة في الدنيا وأي حاجة من غيرنا وحشة.

- مبسوطة جدًا أني في ميني ألبوم واحد معايا 4 موزعين مهمين جدًا وليهم نجاحات كبيرة أوي.

- الشغل مالوش علاقة بحياتنا الشخصية أنا ومصطفى جاد، والخناقات بتكون في البيت، أنا مش غيورة أوي.

- ناس كتير فهمت فيديو درجة الروج غلط، ولكني كنت بهزر ومش عارفة أن البنت تقصد حاجة تاني، وأنا غيرتي طبيعية.

- أختي فرح شاركت في إكس فاكتور كتجربة ولكنها مش عايزة تبقى مطربة ولا ده طموحها، فرح شاطرة جدًا في الفاشون وبدأت البراند بتاعها، وأنا بشجعها جدًا وفخورة بيها وشايفة أن ذوقها حلو جدًا، وأنا على طول هدعمها في ده.

- نفسي أعمل دويتو مع ويجز، هو موهوب جدًا ومن الناس المهمة جدًا في مصر والوطن العربي.

- أنغام من أوائل الناس اللي شجعتني وبتدعمني جدًا، وأنا بحبها جدًا على المستوى الفني والشخصي، وفكرة أن أنا أعمل السيرة الذاتية ليها دي حاجة كبيرة، ومش عارفة هقدر أعمل ده ولا لأ، بس متأكدة أن لو اتعرض عليا ده لازم أشتغل عليه جدًا لأنه مش سهل.

- بحب تامر حسني جدًا، وبحب كل اللي بيعمله ودايمًا ببقى متابعة كل حاجة بينزلها، ونفسي أعمل دويتو معاه.

- مش عايزة ابني يحقق حاجة معينة أنا نفسي فيها، عايز كل حاجة هو بيعملها يكون بقراره هو.

يذكر أن برنامج نجمك مع يارا يعرض يوم أربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 10 صباحًا، وإعادة يوم الخميس في الساعة 1 بعد منتصف الليل، والبرنامج من إعداد مروة محمد ورانيا عبد اللطيف، على شاشة قناة هي.