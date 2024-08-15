نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "وشوش" عرض جديد على مسرح الحياة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تبدأ الجمعة 16 أغسطس فرقة (المسرح حياة) عرض مسرحيتها الجديدة "وشوش" من تأليف مصطفى حمدى، وإخراج مينا مكرم، وبطولة مجموعة من هواة المسرح الشباب، ويتم العرض على خشبة مسرح الحياة بحي بولاق أبو العلا وسط القاهرة.



ويؤكد مُخرج العمل الفنان مينا مكرم أنَّه يرفَع شعار المسرح حياة مؤمنًا بأن مصر التي نتطلع إليها تتنفس جمالًا وإبداعًا يصنعه أبناؤها في كُل المجالات، ومن هذا الإيمان تشكل فريق المسرحية من المواهب المصرية التي تحلم بعودة المسرح القادر على أن يجذب الجمهور المتعطش لفنون تحترم وعيها وذائقتها وقيمها، وباختصار المسرح حياه بعد مجهود وتركيز تكون فريق واحد عائله واحده أصدقاء وأحباء وإن شاءالله نعدكم بمسرح يحبكم وتحبوه.



يتكون فريق مسرحية وشوش من الفنانين الواعدين عمار شعيب ومحمد الشرنوبي واندرو وسارة ومحمد رمضان ونور نجاح ومحمود عونى وفاتن رضا ودينا رزق وأحمد رياض وأحمد بهاء وأحمد بكرى وأحمد فوزى وأحمد عربى، أما الموسيقى فهي لأحمد الشاذلى، ومصمم الاستعراضات جرجس أنور، وغناء فاطمه محمد، ومخرج منفذ سارة.

مسرحية وشوش مُعالَجة للنص الأصلي (لما روحى طلعت )، وتدور أحداثها في قالب كوميدي خيالي عن شخص لا يشعر بذاته أو بتقدير المجتمع له ويقرر الانتحار وحينها تتجسد له روحه وتواجهه مُقَررةً الرحيل عنه عقابًا له، ما يقوده إلى رحلة بحث عن روحه بصحبة صديقه وأحد الدجالين الذي يعرض عليه أرواحًا مختلفَة بين روح عضو عصابة وفتاة لعوب وشاب مُدلل وبلطجي، وتتوالى الأحداث