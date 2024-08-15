بصورة لذكريات فيلم الفلوس.. انتهاء الخلاف بين تامر حسني وخالد الصاوي

القاهرة - محمد ابراهيم -



انتهى الخلاف بين تامر حسني وخالد الصاوي الذي حدث منذ فترة، وذلك بنشر خالد الصاوي صور من ذكريات فيلم الفلوس معلقًا:" ذكريات فيلم الفلوس أيام حلوة" ليعود تامر حسني نشرها عبر حسابه الشخصي.



ونشر تامر حسني الصور من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصية إستوري معلقًا: "الصور حلوة علشان انت فيها " لينتهى الخلاف بينهم.



عتاب خالد الصاوي لـ تامر حسني



وقال الصاوي في برنامج "Mirror"، "إنه كان مخطئًا في اعتقاده بأن صداقته بتامر حسني وأحمد السقا وكريم عبد العزيز كبيرة، انطلاقًا من عدم رده على اتصالاته الهاتفية خلال الآونة الأخيرة".

وأضاف: "يبدو أن لديهم الرغبة في جعل علاقتنا محددة، وذلك على عكس هاني سلامة وخالد النبوي مثلًا، اللذين أتمكن من الوصول إليهم في أي وقت والعكس صحيح".

وتابع: "أعتقد إني كنت متعشم زيادة في تامر والسقا وكريم، وبعاتب نفسي إني أخدت على خاطري منهم، لإنهم هيفضلوا أصحابي إلا حتة، أو بمعنى أصح علاقة صداقة محددة بشروط معينة".

تعليق تامر حسني على تصريحات خالد الصاوي

ونشر تامر حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصية إستوري صورة له مع خالد الصاوي معلقًا: "يا عم خالد أنت صاحبي وحبيبي وتأخيرك عني مكنش شخصي لو شخصي مكنتش هزعل واستناك سنة مش أسبوع بس ده كان تأخير على كل الممثلين والمنتج والمخرج، وياريتك قولتلي أنك زعلان على تليفوني من سنتين كنت جيت لحد عندك صالحتك، والله معرفش أنك زعلان، وبالمناسبة أنا اللي زعلان علشان كان نفسي تبقى معايا وأنت اللي اختفيت وعلى أي حال زعلك عندي بالدنيا وأول ما أرجع من السفر إن شاء الله هجيلك لحد عندك أصالحك وناخد صورة حلوة زي دي ".

تعاون تامر حسني وخالد الصاوي

سبق وتم التعاون بينهم من قبل من خلال فيلم "الفلوس"،وتدور أحداث الفيلم حول "سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية "حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

وفيلم "الفلوس" من إخراج سعيد الماروق، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة تامر حسني، ويشارك في بطولته مع تامر حسني كل من خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام.