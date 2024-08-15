لهذا السبب.. نرمين الفقي تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة نرمين الفقي، محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية وذلك بعدما شاركت متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته.

سبب تصدر نرمين الفقي التريند

وأطلت نرمين الفقي، مرتديه فستان أنيق وقصير باللون الأصفر، اعتمدت مكياج بسيط يبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم، تسريحة ذيل الحصان لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

أحدث أعمال نرمين الفقي

ومن ناحية اخري، تنتظر نرمين الفقى عرض مسلسلها الجديد "بعد النهاية"، ويشاركها البطولة أحمد سعيد عبد الغني وريهام سعيد وهالة صدقي وعمرو عبد العزيز وعلاء مرسي وصبري عبد المنعم، من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.

آخر أعمال نرمين الفقي

وكان آخر أعمال نرمين الفقي مشاركتها في مسلسل محارب الذي عرض خلال موسم رمضان 2024، بجانب مجموعة من النجوم أبرزهم: حسن الرداد، ماجد المصري، كريم عفيفي، تامر عبد المنعم، نرمين الفقي، وعددًا آخر من الفنانين، وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.

قصة مسلسل محارب

ودارت الأحداث في إطار شعبي ويظهر حسن الرداد كسائق ميكروباص ومن أصول صعيدية، ويهرب من الثأر، فيما يجسد أحمد زاهر شخصية محامٍ، أيضًا يقدم تامر عبد المنعم شخصية محامٍ، ولكنه يتوفى في الحلقات الأولى من العمل.

مسلسلات شاركت فيها نرمين الفقي

وشاركت نرمين الفقي في عدة مسلسلات منها: بعد النهايه، أبو العروسة، ضل راجل، النمر، لؤلؤ، أبو العروسة، جبل الحلال، هز الهلال يا سيد، كان ياما كان: أرواح أليف، الإمام الغزالي، نساء لا تعرف الندم، الخيول تنام واقفة، مشاعر في البورصة، بنات عمري، عرب لندن، العنكبوت، دموع في حضن الجبل، إمرأة في شق الثعبان، أولاد عزام، لم تنسى أنها امرأةعايش في الغيبوبة، تحياتي إلى العائلة الكريمة، مواطن بدرجة وزير، كارنتينا، أحلامنا الحلوة، ألف ليلة وليلة، للثروة حسابات أخرى، حكاية بندق، ورد النيل، حكاوي طرح البحر، السيف الوردي، المهنة طبيب، عيب يا دكتور، أصحاب المقام الرفيع، فلاح في بلاط صاحبة الجلالة، ثورة الحريم، الليل وآخره، رجل على الحافة، الأصدقاء، بلد المحبوب، حمام بشتك، البحار مندي، شربات، أحلام سنابل، خلف الأبواب المغلقة، القطار الأخير، يا قلبي لا تبكي، المسداوية، بيت أبو الفرج، لعبة الحياة، الوجه الآخر للقمر، حب تحت الحراسة، هاربة من الجحيم، أسير بلا قيود، رد قلبي، غابت الشمس ولم يظهر القمر، الماضي يعود الآن، بحار الغربة، الحصيدة، طريق السراب، حياة الجوهري، السيرة الهلالية، أبناء دهشان، أيام الغربة، حلم العمر، أحلام الغروب، نسيج العنكبوت