نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالحجاب.. ياسمين صبري تتألق بأحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بفيديو لها تتألق من خلاله، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهرت “ياسمين” وهي ترتدي بنطلون باللون الأخضر،وبلوزة من نفس اللون، وارتدت وشاح على رأسها باللون الأخضر، ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها، مما أثار تفاعل عدد كبير من متابعيها.

ياسمين صبري تستعد لعمل جديد

يجتمع الفنان كريم عبد العزيز والفنانة ياسمين صبرى في فيلم جديد بتوقيع المخرج بيتر ميمى الذى يواصل التحضيرات الخاصة بالعمل على قدم وساق تمهيدًا للبدء في تصويره خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.

ياسمين صبري ومشاركتها في مسلسل “رحيل”

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل "رحيل"، الذي عرض في النصف الثاني من الموسم الرمضاني 2024، ويعد مسلسل "رحيل" من بطولة ياسمين صبري، أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني، سماء إبراهيم، حازم سمير، أحمد صيام، مي القاضي، هاجر الشرنوبي ومن تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج محمد عبدالسلام.

قصة مسلسل "رحيل"





تدور أحداث المسلسل حول ياسمين صبري التي تقوم بدور فتاة شعبية تعمل مهندسة وتجمعها قصة حب مع أحمد صلاح حسني الذي يظهر بشخصية شاب من الإسكندرية يعمل في تجارة الخشب، ومع تتابع الأحداث تمر حياتها بالعديد من الأزمات، وتجسد عارفة عبدالرسول شخصية سيدة صعيدية يتم قتل زوجها وتحاول البحث عن قاتله ضمن الأحداث.

ويعد مسلسل "فرصة ثانية"، آخر أعمال ياسمين صبري في دراما رمضان، والذي عرض عام 2020، وشارك في بطولته أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، محمود البزاوي، نهال عنبر، محمد أبوداود، أشرف زكي، إدوارد، أحمد الشامي، عمر الشناوي، والمسلسل من إخراج مرقس عادل.