نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. رزان مغربي تحتفل بعيد ميلادها (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الفنانة اللبنانية رزان مغربي بعيد ميلادها، وذلك بنشر فيديو عفوي لها في النادي، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وعلقت “رزان” على الفيديو قائلة:" في صحتك لعام جديد من حياتي، لا أحتضن شيئا سوى الإيجابية وألوح وداعا لكل الطاقة السامة والمشاعر! إليك بداية جديدة ومغامرات جديدة مذهلة!".

وارتدت “رزان” اطلالة كاجوال عبارة عن توب باللون الأبيض، وشورت جينز اسود، وتركت شعرها منسدلًا مما أثار تفاعل وإعجاب عدد كبير من الجمهور لها.

أحدث أعمال رزان مغربي الغنائية

أغنية “عادي عادي” من كلمات وليد نشأت، ألحان أحمد نبيل، ووليد نشأت، وتوزيع شريف الوسيمي، ميكس وماستر خالد رؤوف، وهي أغنية شبابية تحمل طابع الصيف وملائمة للحفلات كونها ذات إيقاع سريع ومبهجة.

أحدث أعمال رزان مغربي

ومن ناحية اخري، تشارك رزان مغربي في مسلسل "عودة البارون" الذي كان من المقرر عرضه في رمضان 2023 لكن تأجل، يتكون من خمسة عشر حلقة، وهو بطولة حسين فهمي، خالد سليم، ريهام سعيد، أحمد سلامة، ميس حمدان، علاء مرسى، سامى مغاروى، نهال عنبر، رزان مغربى وعدد من نجوم الأردن ولبنان، وهو من تأليف وإخراج المتميز سامر خضر الذي يخوض لأول مرة تجربة الإخراج بمصر بعد مشواره الطويل بالأردن.

آخر أعمال رزان مغربي

وكان آخر أعمال رزان مغربي هو فيلم ولاد رزق 3 بالسينمات، وشارك في العمل كل من أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، آسر ياسين، علي صبحي، سيد رجب، إياد نصار، رزان مغربي، نسرين أمين محمد لطفي، وعدد كبير من النجوم ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، وايضا مسلسل "الضاحك الباكي"، وظهرت فيه بدور الممثلة الاستعراضية "بديعة مصابني"، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين إلى جانب عمرو عبد الجليل، وعلي رأسهم رزان مغربي وفردوس عبد الحميد وهاجر الشرنوبي، وهو من تأليف محمد الغيطي، وإخراج محمد فاضل.

رزان مغربي وحياتها الشخصية

أخفت الفنانة رزان مغربي زواجها لمدة 3 سنوات، وهي متزوجة من رجل الأعمال المصري ناجي كامل، ولديها ابن اسمه رامي.

رزان مغربي وحياتها الفنية

ويذكر أن الفنانة رزان مغربي، قد شوقت من قبل بعض التفاصيل عن حياتها الفنية وحقيقة خضوعها لعمليات تجميل، بالإضافة إلى الحديث عن علاقتها بـ ابنها رام، وقالت: عمري ما أسيب مهنة المذيعة، لأن هي العتبة الخضراء ليا والفن مش بيتجزأ هو موهبة موجودة جوايا وكنت زعلانة إني بعيدة عن رمضان 2024، وإن شاء الله هجتهد أني أكون موجودة في رمضان الجاي.