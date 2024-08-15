فن ومشاهير

حسن الرداد ضيف ريهام السهلي من العلمين في "حد النجوم" على dmc

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القاهرة - محمد ابراهيم -  


تستضيف الإعلامية ريهام السهلي، مساء يوم الأحد المقبل، الفنان حسن الرداد، في حوار خاص من العلمين ببرنامج "حد النجوم" على قناة "dmc".

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سهرات "حد النجوم" تقدم من قلب مهرجان العلمين الجديدة، مهرجان النجوم والفن والإبداع، وذلك على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الحياة وcbc وdmc وon، والقنوات الرياضية.

وتتناول اللقاءات الحديث مع نجوم الفن والرياضة حول مشوارهم الممتد وذكرياتهم وأنشطة المهرجان الفنية والرياضية وغيرها، إضافة إلي الهوية المصرية وبناء الإنسان والثقافة وصناعة الوعي وغيرها من الأمور.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لدعم جهود الدولة في التنمية العمرانية والسياحية، والترويج لمدينة العلمين الجديدة كوجهة سياحية عالمية.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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