نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. كارول سماحة تبهر جمهورها بأحدث جلسة تصوير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت الفنانة كارول سماحة في أحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهرت كارول بإطلالة أنيقة مميزة، حيث ارتدت فستان سيلفر قصير وبط طويل باللون الأسود الملمع، ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها، وتركت شعرها منسدلا، مما أثار تفاعل وإعجاب عدد كبير من الجمهور معها.

آخر أعمال كارول سماحة

وكانت حققت أغنية بوسة، لكارول سماحة وهي آخر أعمالها، نجاحًا كبيرًا منذ صدورها قبل أيام عبر المنصات الموسيقية وقناتها الرسمية على يوتيوب، تعد أغنية بوسة من كلمات تامر حسين وألحان شريف بدر وتوزيع هاني يعقوب، والعمل من إخراج بتول عرفة.

وتعود كارول سماحة في بوسة إلى اللون الغنائي الراقص، بعد نجاحها في تقديمه بالعديد من الأغنيات مثل اسمعني، وجيت، وعلي يا علي، وعزيزة، وفوض وغيرها.

كلمات أغنية بوسة

على طريقتى حبيبي بحبك

واللي يحبك أحبه كمان

على طريقتي بقول وبدلع

واللي يِدلع مُش خسران

أنا بحبك وبأنانية

أيوة ده عشق واصل لجنون

يعني إستحمل غيرتي شوية

مانت عيونك أحلى عيون

ليا طريقتي بقى

طب بوسة بوسة بوسة

بوسة بوسة من هِنا

بوسة بوسة بوسة يالا خُدها بالهنا

بوسة بوسة بوسة بوسة بوسة من هِنا

بوسة يا حبيبي يالا خُدها بالهنا

حالًا غمض عينيك

لسه في مُفاجأه ليك

دي كمان دي كمان

دي عشان خاطري انا

حبيبي من غير أي مُناسبة

إنت أعز وأغلى حبيب

في ناس ياما بِتحب بنِسبة

وأعمل ايه فقلبي الحبّيب

ليا طريقتي بقى

طب بوسة بوسة بوسة

بوسة بوسة من هِنا