بدء فعاليات حفل كارمن سليمان بمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء لدورته ٣٢

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القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت منذ قليل فعاليات الحفل الثانية للفنانة كارمن سليمان من مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء للدورته ٣٢ وبدأت بأولى أغنيتها “ يا جمالك" ثم رحبت بالجمهور والحاضرين وغنت باقة من أغانيها المميزة أبرزه “ ابعتله” و“ لينا رقصة ” وغيرها .
فى سياق متصل هذه المشاركة الأولى لكارمن سليمان بمهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء.
أسعار التذاكر:
تم تحديد سعر رمزي موحد لجميع حفلات المهرجان بقيمة 60 جنيهًا.
جدول الحفلات:
الخميس 15 أغسطس:
- الفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها في الساعة 8 مساءً.
- الفنانة كارمن سليمان وفرقتها في الساعة 10 مساءً.
الجمعة 16 أغسطس:
- فرقة الموسيقى العربية في الساعة 8 مساءً.
- ليلة في حب الفنانة وردة في الساعة 10 مساءً.
السبت 17 أغسطس:
- فرقة بلاك تيما في الساعة 8 مساءً.
- الفنان لؤي وفرقته في الساعة 10 مساءً.
الأحد 18 أغسطس:
- الفنان عمرو سليم في الساعة 8 مساءً.
- الفنان حمزة نمرة في الساعة 10 مساءً.
الاثنين 19 أغسطس:
- فريق جلاس "أونيون" في الساعة 8 مساءً.
- حفل الموسيقى (الهند) في الساعة 9 مساءً.
- الفنان هشام عباس في الساعة 10 مساءً.
الثلاثاء 20 أغسطس:
- فرقة الصوفية في الساعة 8 مساءً.
- الفنانة دينا الوديدي في الساعة 10 مساءً.
الأربعاء 21 أغسطس:
- الفنانة نادية مصطفى في الساعة 8 مساءً.
- الفنان علي الحجار في الساعة 10 مساءً.