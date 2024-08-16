بدء فعاليات حفل كارمن سليمان بمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء لدورته ٣٢

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت منذ قليل فعاليات الحفل الثانية للفنانة كارمن سليمان من مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء للدورته ٣٢ وبدأت بأولى أغنيتها “ يا جمالك" ثم رحبت بالجمهور والحاضرين وغنت باقة من أغانيها المميزة أبرزه “ ابعتله” و“ لينا رقصة ” وغيرها .

كارمن سليمان

فى سياق متصل هذه المشاركة الأولى لكارمن سليمان بمهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء.

أسعار التذاكر:

تم تحديد سعر رمزي موحد لجميع حفلات المهرجان بقيمة 60 جنيهًا.

جدول الحفلات:

الخميس 15 أغسطس:

- الفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها في الساعة 8 مساءً.

- الفنانة كارمن سليمان وفرقتها في الساعة 10 مساءً.

الجمعة 16 أغسطس:

- فرقة الموسيقى العربية في الساعة 8 مساءً.

- ليلة في حب الفنانة وردة في الساعة 10 مساءً.

السبت 17 أغسطس:

- فرقة بلاك تيما في الساعة 8 مساءً.

- الفنان لؤي وفرقته في الساعة 10 مساءً.

الأحد 18 أغسطس:

- الفنان عمرو سليم في الساعة 8 مساءً.

- الفنان حمزة نمرة في الساعة 10 مساءً.

الاثنين 19 أغسطس:

- فريق جلاس "أونيون" في الساعة 8 مساءً.

- حفل الموسيقى (الهند) في الساعة 9 مساءً.

- الفنان هشام عباس في الساعة 10 مساءً.

الثلاثاء 20 أغسطس:

- فرقة الصوفية في الساعة 8 مساءً.

- الفنانة دينا الوديدي في الساعة 10 مساءً.

الأربعاء 21 أغسطس:

- الفنانة نادية مصطفى في الساعة 8 مساءً.

- الفنان علي الحجار في الساعة 10 مساءً.

