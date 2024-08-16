نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى رحيل علوية جميل.. تعرف على أبرز المحطات الفنية لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحل اليوم الجمعة 16 أغسطس ذكرى وفاة الفنانة علوية جميل، إحدى نجمات السينما الكلاسيكية، حيث اشتهرت بدور الأم القاسية والحماة الشريرة، والمرأة المتسلطة التى لا يهمها سوى أن تنفذ أوامرها، وتميزت بالإصرار والعزيمة والكاريزما.



ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية لـ علوية جميل



نشأة علوية جميل

ولدت علوية جميل فى 15 ديسمبر عام 1910 وتعلمت بمدرسة الراهبات بالإسكندرية، وظهرت موهبتها من خلال مشاركتها بحفلات المدرسة، وحضرت عروض فرق كثيرة مثل جورج أبيض وسلامة حجازى، ومنيرة المهدية، ونجيب الريحانى، وعلى الكسار ورمسيس.

تنتمى علوية جميل لأسرة من أصل لبنانى.. لكنها ولدت فى قرية طماى الزهايرة، وهى القرية نفسها التى ولدت فيها سيدة الغناء العربى أم كلثوم، الأمر الذى وطد العلاقة بينهما.

تميزت فى الأدوار الصغيرة فى البداية فأسند لها يوسف وهبى أدوارا رئيسية، وتألقت فى أدائها، واستمرت فى فرقة رمسيس حتى حلها وهبى، لتلتحق بالفرقة القومية لمدة عشرة أعوام.

وعندما انضم الفنان الشاب محمود المليجى للفرقة نشأت بينهما قصة حب قوية، ورغم قرار المليجى الاستقالة للقيام ببطولة فيلم "العزيمة"، إلا أنه ضحى بالفيلم ليسافر مع الفرقة ليكون قريبا من حبيبته علوية وهناك تزوجا، ودام الزواج حتى وفاته دون أن يرزقا بأبناء.

أبرز المحطات الفنية لـ علوية جميل



نجحت علوية في خطف قلوب الجماهير أبرزها ''بورسعيد''، "القصر الملعون"، و"التلميذة"، و"مفيش تفاهم"، و"معجزة السماء"، و"نساء بلا رجال''، وقدمت عملا تليفزيونيا وحيدا هو مسلسل ''القط الأسود'' مع زوجها محمود المليجى.