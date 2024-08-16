تامر حسني يحتفل بعيد ميلاده مع نجاحات فنية مستمرة

القاهرة - محمد ابراهيم -

احتفل نجم الجيل تامر حسني أخيرًا بعيد ميلاده، وسط فرحة جماهيره وأحبائه في مختلف أنحاء العالم العربي. فقد حقق تامر حسني نجاحات فنية لافتة على مدار السنوات الماضية، مؤكدًا مكانته كواحد من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي.

خلال مسيرته الفنية الحافلة، نجح تامر حسني في إصدار العديد من الأغاني والألبومات الناجحة التي القت استحسانًا كبيرًا لدى الجمهور. كما شارك في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية التي حققت شعبية واسعة.

ويُعد تامر حسني من أكثر النجوم تأثيرًا على الساحة الفنية في الوطن العربي، حيث يتميز بصوته المتميز وأدائه المتقن، بالإضافة إلى حضوره اللافت على مختلف المنصات الإعلامية والاجتماعية.

وبمناسبة عيد ميلاده، تلقى تامر حسني تهاني وتبريكات حارة من جمهوره ومحبيه في مختلف أنحاء المنطقة، معبرين عن فرحتهم بنجاحاته المستمرة وتمنياتهم له بمزيد من التألق والنجاح في مسيرته الفنية.



ومن جانبه،حرصت بنش مارك على الاحتفال بعيد ميلاد تامر حسني، حيث شاركت الصفحة الرسمية فيديو من كواليس حفل تامر حسني أثناء تواجده في جدة من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالفيديو تعليقًا قال فيه:" كل سنة وانت طيب ومن قلبي قريب احتفلنا مع جمهور جدة بميلاد نجم الجيل".

تعليقات الجمهور على منشور بنش مارك

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات كل عام وهو بخير وصحة وسلامة يارب العالمين، عيد ميلاد سعيد، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال تامر حسني



الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني، أغنية يا نهار أبيض، الذي طرحها خلال الأيام الماضية، عبر قناته بموقع الفيديوهات يوتيوب، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية.

وأغنية يا نهار أبيض، لـ تامر حسني، من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع ومكس أمين نبيل.