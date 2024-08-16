فن ومشاهير

طفلة تطلب من كارمن سليمان الغناء معها والأخرى تستجيب

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القاهرة - محمد ابراهيم - استجابت الفنانة  كارمن سليمان لطفلة صغيرة  طلبت منها الغناء معها بحفلتها التى أقُيمت من ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء للدورته ٣٢ لتصعد الطفلة برفقتها ويغنينان “ يا جمالك ” 

كارمن سليمان 

أسعار التذاكر:

تم تحديد سعر رمزي موحد لجميع حفلات المهرجان بقيمة 60 جنيهًا.

جدول الحفلات:

الخميس 15 أغسطس:

  - الفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها في الساعة 8 مساءً.
  - الفنانة كارمن سليمان وفرقتها في الساعة 10 مساءً.

الجمعة 16 أغسطس:

  - فرقة الموسيقى العربية في الساعة 8 مساءً.
  - ليلة في حب الفنانة وردة في الساعة 10 مساءً.

السبت 17 أغسطس:
  - فرقة بلاك تيما في الساعة 8 مساءً.
  - الفنان لؤي وفرقته في الساعة 10 مساءً.

الأحد 18 أغسطس:

  - الفنان عمرو سليم في الساعة 8 مساءً.
  - الفنان حمزة نمرة في الساعة 10 مساءً.

الاثنين 19 أغسطس:

  - فريق جلاس "أونيون" في الساعة 8 مساءً.
  - حفل الموسيقى (الهند) في الساعة 9 مساءً.
  - الفنان هشام عباس في الساعة 10 مساءً.

الثلاثاء 20 أغسطس:

  - فرقة الصوفية في الساعة 8 مساءً.
  - الفنانة دينا الوديدي في الساعة 10 مساءً.

الأربعاء 21 أغسطس:

  - الفنانة نادية مصطفى في الساعة 8 مساءً.
  - الفنان علي الحجار في الساعة 10 مساءً.

الخميس 22 أغسطس:

  - فرقة الإنشاد الديني في الساعة 8 مساءً.
  - الفنان إيهاب توفيق في الساعة 10 مساءً.

الجمعة 23 أغسطس:

  - الفنانة إيمان عبد الغني في الساعة 8 مساءً.
  - الفنان القدير هاني شاكر في الساعة 10 مساءً.

السبت 24 أغسطس:

  - فرقة أوركسترا القاهرة السيمفوني في الساعة 8 مساءً.
  - الفنانة نسمة محجوب في الساعة 10 مساءً.

الأحد 25 أغسطس:

  - الفنانة سمر طارق في الساعة 8 مساءً.
  - الفنان مصطفى حجاج في الساعة 10 مساءً.

الاثنين 26 أغسطس:

  - فرقة مواويل في الساعة 8 مساءً.
  - عميد الإنشاد الديني الشيخ ياسين التهامي في الساعة 10 مساءً.

الثلاثاء 27 أغسطس:

  - الفنان سعد العود في الساعة 8 مساءً.
  - الفنان مدحت صالح في الساعة 10 مساءً.

الأربعاء 28 أغسطس:

  - أوركسترا تنمية المواهب في الساعة 8 مساءً.
  - الفنان عمر خيرت في الساعة 10 مساءً.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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