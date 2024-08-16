طفلة تطلب من كارمن سليمان الغناء معها والأخرى تستجيب

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القاهرة - محمد ابراهيم - استجابت الفنانة كارمن سليمان لطفلة صغيرة طلبت منها الغناء معها بحفلتها التى أقُيمت من ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء للدورته ٣٢ لتصعد الطفلة برفقتها ويغنينان “ يا جمالك ”
أسعار التذاكر:
تم تحديد سعر رمزي موحد لجميع حفلات المهرجان بقيمة 60 جنيهًا.
جدول الحفلات:
الخميس 15 أغسطس:
- الفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها في الساعة 8 مساءً.
- الفنانة كارمن سليمان وفرقتها في الساعة 10 مساءً.
الجمعة 16 أغسطس:
- فرقة الموسيقى العربية في الساعة 8 مساءً.
- ليلة في حب الفنانة وردة في الساعة 10 مساءً.
السبت 17 أغسطس:
- فرقة بلاك تيما في الساعة 8 مساءً.
- الفنان لؤي وفرقته في الساعة 10 مساءً.
الأحد 18 أغسطس:
- الفنان عمرو سليم في الساعة 8 مساءً.
- الفنان حمزة نمرة في الساعة 10 مساءً.
الاثنين 19 أغسطس:
- فريق جلاس "أونيون" في الساعة 8 مساءً.
- حفل الموسيقى (الهند) في الساعة 9 مساءً.
- الفنان هشام عباس في الساعة 10 مساءً.
الثلاثاء 20 أغسطس:
- فرقة الصوفية في الساعة 8 مساءً.
- الفنانة دينا الوديدي في الساعة 10 مساءً.
الأربعاء 21 أغسطس:
- الفنانة نادية مصطفى في الساعة 8 مساءً.
- الفنان علي الحجار في الساعة 10 مساءً.
الخميس 22 أغسطس:
- فرقة الإنشاد الديني في الساعة 8 مساءً.
- الفنان إيهاب توفيق في الساعة 10 مساءً.
الجمعة 23 أغسطس:
- الفنانة إيمان عبد الغني في الساعة 8 مساءً.
- الفنان القدير هاني شاكر في الساعة 10 مساءً.
السبت 24 أغسطس:
- فرقة أوركسترا القاهرة السيمفوني في الساعة 8 مساءً.
- الفنانة نسمة محجوب في الساعة 10 مساءً.
الأحد 25 أغسطس:
- الفنانة سمر طارق في الساعة 8 مساءً.
- الفنان مصطفى حجاج في الساعة 10 مساءً.
الاثنين 26 أغسطس:
- فرقة مواويل في الساعة 8 مساءً.
- عميد الإنشاد الديني الشيخ ياسين التهامي في الساعة 10 مساءً.
الثلاثاء 27 أغسطس:
- الفنان سعد العود في الساعة 8 مساءً.
- الفنان مدحت صالح في الساعة 10 مساءً.
الأربعاء 28 أغسطس:
- أوركسترا تنمية المواهب في الساعة 8 مساءً.
- الفنان عمر خيرت في الساعة 10 مساءً.