نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإقبال كبير.. فرق قصور الثقافة تواصل عروضها الفنية في صيف بلدنا بدمياط ورأس البر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، فعاليات برنامج "صيف بلدنا 4" بمحافظة دمياط، كجزء من البرامج الصيفية لوزارة الثقافة.

استعراضات فنية متنوعة

على مدار اليومين الماضيين، قدمت فرق قصور الثقافة مجموعة من الاستعراضات الفنية التي حظيت بتفاعل وإقبال كبير من أبناء وزوار دمياط الجديدة ورأس البر. شملت العروض تقديمات مميزة مثل عرض فرقة روض الفرج للفنون الشعبية بمنطقة اللسان برأس البر والمسرح الروماني بدمياط الجديدة، بقيادة المدرب عربي محمد.

قدمت الفرقة فقرات متنوعة مثل "الحارة الشعبية"، "ألعاب شعبية"، "الصعيدي"، و"التنورة".

عروض فنية مميزة على المسرح الروماني

شهد المسرح الروماني بدمياط الجديدة عرضًا فنيًا لفرقة الاستعراض والدراما الحركية تحت إشراف المخرج كريم خليل. قدمت الفرقة عددًا من الفقرات الفنية بمشاركة مجموعة من الأطفال والشباب الموهوبين، مثل "على دمياط"، "محظوظة بأصحابي"، و"سفينة الأحلام".

سهرة للفن الشعبي

في سهرة للفن الشعبي، قدمت فرقة المنصورة للفنون الشعبية عروضها من الفلكلور المصري على مسارح منطقة اللسان برأس البر والمسرح الروماني بدمياط الجديدة. شملت الفقرات "عرب البراري"، "أغاني بلدنا"، و"الأقصر بلدنا"، تحت تدريب أحمد القاضي وتصميم وإخراج د. أيمن علي.

فرقة كفر سعد للآلات الشعبية

وفي منطقة اللسان برأس البر، قدمت فرقة كفر سعد للآلات الشعبية عروضًا متنوعة من المواويل والمديح بقيادة عصام عمارة، بما في ذلك "التحميلة" و"موال شعبي".

معرض الكتب وورش الرسم

تواصل فعاليات معرض كتب وإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، كما استمرت ورشة الرسم على الوجه مع الفنانة أمنية القاضي.

تفاصيل العروض اليومية

تقام فعاليات "صيف بلدنا 4" بدمياط تحت رئاسة د. فادي سلامة، وبإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وتُعرض العروض يوميًا في التاسعة مساءً حتى نهاية أغسطس الحالي.