نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هايدي هشام تكتب: شيرين تصف حالتها في أغنية "بتمني أنساك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عادت الفنانة شيرين عبد الوهاب لحالتها الفنية ونشاطها الفني مرة آخري بعد أزماتها الأخيرة المتكررة مع طليقها الفنان حسام حبيب، وعادت شيرين لجمهورها مرة أخري بأحدث أغنياتها "بتمني أنساك" والذي شعر الجمهور من كلماتها أنها تصف شعورها بها بعد كم المشكلات التي واجهتها في الآونة الأخيرة.

فقد وصفت شعورها كما قال الجمهور بأنها تتمني النسيان وتتمني أن تزول تلك الفترة الصعبة وازماتها المتكررة من حياتها، وتبدأ شيرين في الأغنية تتساءل بقولها "خلتني أحبك ليه صدقت كلام أوهام وصحيت على نار وآلام

كان قلبي وحيد مرتاح وأنت اللي مليته جراح".

لتكمل تساؤلاتها بلوم وعتاب قائلة: "خليتني أحبك ليه

مدام أنت محبتنيش وازاي أنا بموت وتعيش وعينك بلليل بتنام، بتنام بدل أنت محبتنيش ؟".

هذا المقطع تحديدًا هو ما جعل الجمهور يربط بين الأغنية وبين ما حدث في حياة شيرين من أول زواجها من الفنان حسام حبيب وحتي تطور زيجتهم ومشكلاتهم التي لحقتهم منذ بداية إعلان الإنفصال المرة الأولي.

وخلال الأغنية تستكمل شيرين امنياتها بنسيان تلك الفترة حيث أكملت قائلة: "بتمنى تزول ملامحك من بالي تزول

لو حتى تروح، بطلوع الروح مقبول، بس مش معقول

أتعذب على طول، كل يوم بعينيك مشغول، كل يوم بإيديك مقتول".

وبالرغم من ربط الجمهور بين الأغنية وبين حالة شيرين عبد الوهاب في أغنية "بتمني أنساك" إلا أن هذا لا يزال مجرد تخمين من الجمهور.

وان هذا الربط جاء من حب الجمهور بالأغنية وكلماتها وبإحساس الفنانة شيرين عبد الوهاب.