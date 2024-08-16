بفنون البحر الأحمر وبورسعيد.. قصور الثقافة تواصل عروضها بمهرجان العلمين

القاهرة - محمد ابراهيم -

تتوالى عروض الفنون الشعبية بمهرجان العلمين في نسخته الثانية، ضمن برنامج وزارة الثقافة، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وبالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، تقديم العروض الفلكلورية المميزة لفرق عدة محافظات مصرية، وسط تفاعل كبير لجمهور المهرجان.

عروض فرقة الغردقة

قدمت فرقة الغردقة للفنون الشعبية عروضا بالممشى السياحي بالمنطقة الترفيهية بمدينة العلمين الجديدة، بقيادة علاء عبد الرازق. عكست الاستعراضات التراث الشعبي وفنون البحر الأحمر، وشملت فقرات مثل "الرفيحي"، "قعد الحظ"، "أهلا وسهلا"، "الصيادين"، "الحنة"، و"الفرح".

عروض فرقة بورسعيد

كما قدمت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية بقيادة محمد أبو صالح مجموعة من الفقرات المميزة للمدينة الباسلة، منها "يا طير يا رمادي"، "أم الخلول"، و"السمسمية".

إشراف وتنظيم الفعاليات

العروض تقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتنفذها الإدارة العامة للمهرجانات والإدارة العامة للفنون الشعبية.

فعاليات جديدة بالمهرجان

ويشهد مهرجان العلمين هذا العام فعاليات جديدة في المدينة التراثية والمنطقة الترفيهية، تتنوع ما بين الأنشطة المخصصة للأطفال، ومعارض الحرف التراثية والتقليدية، بجانب مسابقات الموسيقى وعروض الفلكلور.