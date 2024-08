نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إيرادات فيلم بليك ليفيلى الجديد It Ends with Us في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تمكن فيلم It Ends with Us أنَّ يحقّق إيرادات مرتفعة وصلت نحو 93 مليونا و384 ألف دولار منذ طرحه يوم 9 أغسطس الجارى فى دور العرض حول العالم، ومن إنتاج شركة سونى.



إيرادات فيلم بليك ليفيلى الجديد It Ends with Us



وانقسمت الإيرادات ما بين 63 مليونا و432 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و29 مليون و952 دولار فى شباك التذاكر العالمى.



أحداث فيلم بليك ليفيلى الجديد It Ends with Us



ويدور فيلم It Ends with Us حول قصة مؤثرة عن ليلى بلوم (بليك ليفلى)، وهى امرأة تتغلب على طفولة صادمة لتبدأ حياة جديدة فى بوسطن وتطارد حلمها الذى دام طيلة حياتها وهو فتح عملها الخاص.

وتلعب الصدفة لقاءً مع جراح الأعصاب الساحر رايل كينكايد (جاستن بالدوني)، لكن عندما يقع الاثنان فى الحب بعمق تبدأ ليلى فى رؤية جوانب من رايل تذكرها بعلاقة والديها.

وعندما يعود حب ليلى الأول أطلس كوريجان (براندون سكلينار) فجأة إلى حياتها، تنقلب علاقتها مع رايل رأسًا على عقب، وتدرك ليلي أنها يجب أن تتعلم الاعتماد على قوتها لاتخاذ خيار مستحيل لمستقبلها.