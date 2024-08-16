حمادة هلال يشوق الجمهور لأحدث أعماله الغنائية "حصل"(فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - شوق الفنان حمادة هلال، جمهوره ومتابعيه، لأحدث أعماله الغنائية ،والتي تحمل إسم "حصل"، الذي من المقرر طرحها خلال الأسبوع الجاري ،عبر قناته الرسمية على موقع موقع "يوتيوب" والمنصات الموسيقية المختلفة، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشر "هلال" مقطع فديو من كواليس تصوير كليب الإغنية، وعلق عليه قائلًا: "حصل حصل ،قريبا"

آخر أعمال حمداة هلال

ويذكر أن آخر أعمال الفنان حمادة هلال الفنية، هو مسلسل "المداح 4- أسطورة العشق"، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024، وحقق نجاحا كبيرًا خلال فترة عرضه.

أبطال وصناع مسلسل "المداح4-أسطورة العشق"

وشارك في بطولة مسلسل "المداح4-أسطورة العشق" عدد كبير من الفنانين، أبرزهم:حمادة هلال، خالد سرحان، هبة مجدي،فتحي عبدالوهاب، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محمد عز، وهلا السعيد، ويظهر خلال الأحداث عدد من ضيوف الشرف منهم دياب وسهر الصايغ ومحسن محي الدين ومحمد نجاتي وأشرف زكي، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

أحداث مسلسل "المداح 4"

وتدور أحداث مسلسل المداح الجزء الرابع حول البحث في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، حيث أن حمادة هلال القائم بدور الشيخ صابر المداح في قيامه بالتخلص من الجن الكبير الذي يقوم بمواجهته، ويتم هذا بعد ان يقوم الشيخ بحرق قبيلة هند بنت الأحمر في آخر الجزء الثالث وهذا الذي تم إذاعته في موسم رمضان قبل الماضي عام 2023.