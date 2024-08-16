نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فى الليلة الخامسة لمهرجان القلعة الدولى 32.. هشام عباس وجلاس اونيون وفنون الهند على مسرح محكى القلعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إستمرارا لفعاليات الدورة 32 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد تقام ثلاث حفلات علي مسرح محكى القلعة مساء الاثنين 19 اغسطس.

وتبدأ بحفل لفرقة جلاس أونيون فى الثامنة مساءا والتى تستعيد خلالها ذكريات موسيقى فريق البيتلز التى أشتهرت فى فترة الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين ببرنامج متنوع يتضمن مختارات منها " تعالى سويا، شئ ما، مطرقة ماكسويل الفضية، محبوب، حديقة الأخطبوط، أريدك، ها هي الشمس تأتي، لأن، أنت لم تعطيني المال الخاص بك، ملك الشمس، يعنى السيد الخردل، بوليثين بام.

وفى التاسعة وبالتعاون مع العلاقات الثقافية الخارجية تقدم فرقة سانديب بانيرجى الهندية حفلا يضم موسيقى وأغانى فلكلورية شعبية هندية وأغاني بوليووود بالإضافة إلى مزيج من المقطوعات الغربية والكلاسيكيات الهندية.

ويختتم الليلة النجم هشام عباس فى العاشرة مساءا بباقة من أشهر أعماله الخاصة وتترات المسلسلات التى قام بغنائها خلال مشواره الفنى وحققت نجاحا جماهيرية كبيرا منها نارى نارين، حلال عليك، حبيتها، تعالى، حالة، ياسهرانين الليل ، يتربى فى عزو وغيرها.