ابنه صلاح عبد الله تعلق على اتهامها بالعمل بسبب الواسطة

القاهرة - محمد ابراهيم - علقت دنيا صلاح عبد الله، على اتهام أحد المتابعين لها بالعمل بسبب واسطة والدها الفنان صلاح عبد الله، من خلال لايف عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

قالت دنيا صلاح عبد الله: "الاخ اللطيف اللي كتبلي تعليق أبناء عاملين، أنا كده كده من كذا سنة تصالحت مع النوعية دي من التعليقات وبقيت بكبر دماغي كأني مشفتهاش، ولكن أنت جايلي في وقت أنا بالفعل كأبناء عاملين مضغوطة أوي فاتضايقت.

دنيا صلاح عبد الله:' من تانية جامعة بسعى

وتابعت:' اللي أقولهولك يا رب تبقى في مكاني، وتمر بكل الحاجات اللي أنا مريت بيها وتعيش كل الحاجات اللي أنا عيشتها وتقابل كل المواقف الصعبة اللي أنا عديت بيها، ومش هكمل كلامي أنا أصلًا غلطانة أني رديت، مفيش حد في الدنيا يستاهل أني أبرر له أي حاجة، أنا بشتغل من تانية جامعة، وبسعى وبجتهد وبذاكر وبدق البيبان وبعمل كل حاجة علشان أبقى راضية عن نفسي.

آخر أعمال صلاح عبد الله

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان الكبير صلاح عبد الله فيلم “الإسكندراني” من بطولة الفنان أحمد العوضي.

شارك عبد الله، في عدة أعمال درامية في السباق الرمضاني السابق فحقق نجاحًا كبيرًا في مسلسل “عتبات البهجة” ومسلسل “سر إلهي” ومسلسل “حرب الجبالي” ومسلسل “جري الوحوش” ومسلسل “ب ١٠٠ راجل” ومسلسل “العتاولة”.

شارك في بطولة مسلسل “ سر إلهي” صلاح عبد الله، أحمد بدير، نهى عابدين، ميمي جمال، محمد ثروت، رنا رئيس، رشا مهدي، محمود الحديني، مراد مكرم، محسن منصور، أحمد مجدي، محمود حجازي، أحمد سلامة، مريم أشرف زكي، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.