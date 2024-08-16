نور محمود يكشف لـ دوت الخليج الفني عن تفاصيل دوره في "تيتة زوزو"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان نور محمود تفاصيل دوره في مسلسل “ تيتة زوزو” مع النجمة إسعاد يونس والذي من المقرر عرضه قريبا بعد أن أوشك على الانتهاء من تصويره.

قال نور محمود في تصريح خاص لـ دوت الخليج:' أجسد دور سيف الابن الكبير لزوزو التي تجسد دورها الفنانة إسعاد يونس وهو الأخ الأكبر على ثلاث أشقاء آخرين وهيكون في صراعات ما بين بيته ومراته وولاده مع الأحداث.

تفاصيل دور إسعاد يونس

وتجسد إسعاد يونس داخل أحداث المسلسل، دور جدة تساند حفيدها أحمد عنان في قراراته غير الصائبة، حيث لا يريد أن ينضم للجامعة ويود أن يستمر بمجال غناء الراب، فتشجعه جدته زوزو على ذلك.

تيتة زوزو

يشارك في بطولة مسلسل تيتة زوزو عدد من الفنانين، أبرزهم الفنان محمد الكيلاني، محمود البزاوي، حمزة العيلي، مجدي بدر، مصطفى غريب، وآخرون، والعمل من إخراج شيرين عادل، وتأليف محمد عبد العزيز، تدور أحداث مسلسل تيتة زوزو في إطار اجتماعي كوميدي، حول الجدة زوزو التي تربطها علاقات وثيقة بأحفادها، ويحدث لهم العديد من المفارقات الكوميدية.

كان آخر أعمال إسعاد يونس، هو عصابة عظيمة الذي شارك ببطولته كل من الفنانة رنا رئيس، محمد محمود، كريم عفيفي، فرح الزاهد، مصطفى عنبة، أحمد عزمي، إبراهيم السمان، محمد ثروت، ودارت أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية عظيمة، هي امرأة ذكية في أواخر الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث ولكنها تتغلب على ذلك بقوة البصيرة، ويتسبب ابنها الساذج في مشاكل تؤدي إلى احتمالية خسارة منزلها الذي يعد آخر ما تملكه.