مصر جميلة... نور النبوي ينشر صور من شوارع مصر

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الفنان نور النبوي عدد من الصور متغزلا في شوارع وأجواء مصر من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

علق نور النبوي قائلا:' مصر جميلة خليك فاكر مصر جميلة

دعمه للمسلسل

دعم نور النبوي فريق عمل مسلسل عمر أفندي من قبل طرح المسلسل، ونشر من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصية إستوري بوستر المسلسل معلقًا:" مستني أخواتي ".

يعيش نور النبوي حالة من الإنتعاشة الفنية، حيث ينتظر عدة أعمال سينمائية ودرامية قريبًا، منها عرض مسلسل "6 شهور" الذي يخوض به البطولة المطلقة الأولى في الدراما، ويجسد خلال العمل دور سائق في شركة أوبر، وتتوالي الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي.

٦ شهور

يخوض به البطولة المطلقة الأولى في الدراما، ويجسد خلال العمل دور سائق في شركة أوبر، وتتوالي الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي، وهو مكون من 10 حلقات، من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما، ومن المقرر عرضه على منصة WATCH IT.

الحريفة 2

كما يواصل تصوير مشاهده في فيلم "الحريفة 2" من تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد بجانب عدد من الأبطال أبرزهم أحمد غزي، كزبرة، وحقق فيلم" الحريفة 1 " نجاحا كبيرا فور طرحه بالسينمات وكان بطولة نور خالد النبوي أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبدالرحمن محمد، سليم الترك، مع ظهور خاص لـ بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، بمشاركة أحمد حسام ميدو، لاعب كرة القدم السابق، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.