نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السبب الحقيقي لإلغاء حفل الكينج محمد منير بالإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر السيناريست محمد الغيطي بعد إلغاء حفل النجم محمد منير منشور، معبرا عن استياءه على ما يتم تداوله بشأن الغاء حفل الكينج محمد منير

وكتب “الغيطي” قائلا:" بطلوا اشاعات سخيفة..لسه قافل مع الكينج.وهو لم ينتكس ولم يذهب لمستشفى ثانية وماوقعش،من طوله..وحسب كلامه إنه ألغى حفل الاسكندرية يو ٢٢ أغسطس الجاري لان الدكتور المتابع معاه في فرنسا طلب زيارة مبكرة لعمل تشيك اب كامل وسوف يسافر منير بداية الأسبوع له وهذا سبب تاجيل الحفل..بس ده كل الموضوع".

وتابع حديثه قائلًا:"الكينج زي الفل وكالعادة خفيف الظل ودمه شربات.. وهايرجع كما عودنا واحسن صوت مصر والناس..ترجع لنا ميت فل ياموني".

اعتذار محمد منير عن حفله في الأسكندرية

وقدم محمد منير، عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات على «فيس بوك»، اعتذارًا لجمهوره عن قرار تأجيل الحفل، لحين إشعار آخر، ولم يكشف عن أسباب إرجاء الحفل، مكتفيًا بوصفها بالأسباب الطارئة، حيث كتب: “نعتذر لجمهورنا عن تأجيل الحفل القادم المقام يوم 22 أغسطس 2024 في حديقة أنطونيادس بالإسكندرية لأسباب طارئة، وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد للحفل قريبًا”.

وفي وقت لاحق روج محمد منير، لـ حفله بالإسكندرية، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ووجه رسالة لـ جمهوره قائلًا: “جمهوري العظيم رسالتي لكم اليوم هي محبتي الكبيرة لكم، أنتو الصاحب والأهل والمشوار، أشوفكم جميعًا في حفلتي القادمة في إسكندرية يوم الخميس 22 أغسطس، مستنيكم يا أصحابي في المشوار، أنا بخير طول ما جمهوري بخير”.

أسعار تذاكر حفل محمد منير في الإسكندرية



وطرحت الشركة المنظمة للحفل، أسعار التذاكر في 4 فئات، وجاءت كالآتي:

الفئة الأولى 300 جنيه.

الفئة الثانية 600 جنيه.

الفئة الثالثة 1000 جنيه.

الفئة الرابعة 2500 جنيه.