نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. أحمد صلاح السعدني يدعم القضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان أحمد صلاح السعدني جمهوره بستوري يعبر فيها عن دعمه عن القضية الفلسطينية، وذلك من خلال “ستوري” عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

ونشر “السعدني” صورة من مظاهرات لفلسطين ومكتوب عليها:" لاتتوقف عن التكلم لفلسطين".

آخر أعمال الفنان أحمد السعدني

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد السعدني هو مشاركته بمسرحية “ كازانوفل” بنشاركة الفنانة هنا الزاهد، على المسرح العالمى فى بوليفارد سيتى بالرياض.

تفاصيل مسرحية “كازانوفل” لـ أحمد السعدني وهنا الزاهد

وتدور أحداث المسرحية حول "حميده" الذي يريد تزويج ابنته "جوجو" لإبن شقيقه "نوفل" المهندس الخام الذي ليس له تجارب عاطفية سابقة، بينما تريد شاهينور زوجة "حميدة" تزويج "جوجو" لإبن شقيقتها الراقص "سلفادور" سليل العائلة الأرستقراطية والذي يجيد التعامل مع النساء فيقرر والدها حميدة أن يصنع تاريخًا عاطفيًا لنوفل مع نجمة استعراضية شهيرة ليبهر "جوجو" فمن يفوز بقلب "جوجو".

آخر أعمال الفنان أحمد السعدني الدرامية

وكان أخر عمل درامي للفنان أحمد صلاح السعدني هو مسلسل "سيب وانا اسيب"، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول شخصية نبيلة التي تجسدها هنا الزاهد التي تدخل في صراعات مع زوجها أحمد السعدني الذي كانت تعتقد أنه طلقها وتفاجأت بأنها ما زالت على ذمته.

المسلسل من بطولة أحمد السعدني، وهنا الزاهد، ومحمد جمعة، وعارفة عبد الرسول، ومحمود البزاوي، وآية سماحة، وساندي علي، وأحمد سلطان، ودنيا سامي، ويارا جبران، وفاطمة الكاشف، ومحمود السيسي.