نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عيد يخرج عن صمته ويرد على شائعة "إفهات محمد هنيدي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان أحمد عيد منشور يعبر فيه عن استيائه لما يتم تداوله من إشاعة أنه كتب إفهات للنجم محمد هنيدي في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك ”.

وكتب “عيد” قائلًا:"مساء الخير، الكلام دا غير حقيقي، سمعته أكتر من مرة قبل كده وكذبته وقتها..محمد هنيدي نجم كبير ومش انا إلى هكتبله افيهات افلام،بالعكس دا انا اول مسرحية اشتغلتها معاه كانت الابندا وكان هو اللي بيساعدني ويضيفلي بنفسه..محمد هنيدي اول تواجد ليا في الوسط الفني كان بسببه بعد ربنا سبحانه وتعالي وله فضل كبير عليا ماقدرش أنكره،، فواجب عليا لما ألاقي كلام زي كدة أطلع انفيه ".

آخر أعمال أحمد عيد الدرامية

شارك أحمد عيد في مسلسل الحشاشين مع كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان كريم عبد العزيز، ميرنا نور الدين، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، نور إيهاب، محمد رضوان، إسلام جمال، بسنت أبو باشا، عمر الشناوي، وآخرين من النجوم المميزين، وأيضًا العمل من تأليف من تأليف عبد الرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي، والإخراج لـ بيتر ميمي.

آخر أعمال أحمد عيد السينمائية

فيلم " أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

يأتي فيلم “أهل الكهف” ضمن أهم وأبرز الأعمال المقتبسة من روائع مسرحيات الكاتب الراحل توفيق الحكيم، وصدرت المسرحية بنفس الإسم عام 1933، وكانت من إخراج زكي طليمات، ولاقت نجاحًا كبيرًا، حتى صدر عنها طبعتان وترجمت إلى لغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية.



أماكن تصوير فيلم "أهل الكهف"

وكان انتهي مؤخرًا، فريق عمل فيلم “أهل الكهف”، من تصوير المشاهد الخارجية والنهائية للفيلم بالمغرب وذلك بمدينة مراكش، والفيلم تدور أحداثه في 3 عصور مختلفة، ويتناول قصة أهل الكهف بمعالجة درامية.