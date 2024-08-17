نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 7 فنانين لجأوا إلى ارتداء أقنعة لإخفاء وجوهههم أمام جمهورهم في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

هناك فنانين يلجؤون إلى أساليب مختلفة للترويج عن أنفسهم، منهم من يستخدمون ألوان موسيقية مختلفة، والبعض الآخر يلجؤون لإرتداء الاقنعة لإخفاء ملامحهم عن الجماهير، ويبدو أن ردود الفعل تعتمد إلى حد كبير على ثقافة الجمهور ومدى تقبلهم لهذا الأسلوب الفني. ولكن في معظم الحالات، يستطيع الفنانون المبدعون توظيف هذا الأسلوب بطريقة تخدم تجربة الجمهور.

ويبرز دوت الخليج الفني أمثلة على الفنانين الذين لجأوا إلى ارتداء أقنعة أو تنكرات لإخفاء ظهورهم أمام جمهورهم، وذلك لأسباب مختلفة:

Daft Punk - الثنائي الموسيقي الشهير ارتدى خوذات روبوتية طوال مشوارهما الفني لإخفاء هويتهما. هذا ساعدهما على التركيز على الموسيقى والأداء بدلًا من الظهور العلني.

Sia - المغنية الشهيرة كانت تضع باروكة كبيرة وتغطي وجهها بقطعة قماش لإخفاء هويتها. هذا ساعدها على الحفاظ على خصوصيتها وتجنب الاهتمام الإعلامي المفرط.

Deadmau5 - منتج الموسيقى الإلكترونية يرتدي قناعًا على شكل رأس فأر طوال عروضه. هذا أصبح جزءًا من شخصيته الفنية وساعده على الظهور بشكل مختلف.

Marshmello - منتج الموسيقى الإلكترونية يرتدي قناعًا أبيض على شكل رأس مارشميلو. هذا ساعده على إنشاء شخصية فنية مميزة وتجنب الانتباه للسمات الشخصية.

The Residents - فرقة موسيقية تختبئ وراء أقنعة غريبة وملابس غير تقليدية. هذا ساعدهم على الابتعاد عن الشهرة الشخصية والتركيز على الموسيقى التجريبية.

Buckethead - عازف الجيتار الشهير يرتدي قناعًا على شكل رأس دجاجة ويظهر دائمًا مرتديًا ملابس غريبة. هذا أصبح جزءًا من هويته الفنية المميزة.

لقد كانت ردود فعل الجمهور متباينة تجاه الفنانين الذين يرتدون أقنعة أو تنكرات لإخفاء ظهورهم:

التفاعل الإيجابي:

يرى الكثير من المعجبين هذا الأسلوب كجزء من الشخصية الفنية المميزة للفنان.

يشعرون أن ارتداء القناع يضفي لمسة من السرية والغموض التي تضيف للتجربة الفنية.

يشعرون بالإثارة والفضول حول هوية الفنان المختفي خلف القناع.



التفاعل السلبي:

بعض الجمهور يشعرون بأن ارتداء القناع يبعد الفنان عن جمهوره ويخلق حاجزًا بينهم.

قد يشعر البعض بالإحباط أو الاستياء من عدم قدرتهم على رؤية وجه الفنان أثناء العروض.

قد يرى البعض أن هذا الأسلوب هو مجرد "حيلة" لجذب الانتباه بدلًا من التركيز على الموسيقى والفن.

الاستجابات المتباينة:

كثير من الجمهور يمكن أن يكونوا متقبلين للفكرة في البداية، ولكن قد يتغير موقفهم مع مرور الوقت.

البعض قد يستمتعون بالغموض والسرية في البداية، ولكن قد يرغبون في رؤية وجه الفنان في نهاية المطاف.