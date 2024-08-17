نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وفاته... محمد محسن يسترجع ذكرياته مع أخيه الراحل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعرب الفنان محمد محسن عن حزنه لفراق أخيه الراحل العقيد وليد عبد المحسن، حيث حرص على مشاركة جمهورها بصورة أخيه الراحل من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:" الجمعة الأولى لأخي حبيبي في القبر، اللهم آنس وحدته وأكرم نزله واغفر له وارحمه واشمله بعطفك وحنانك".

وأضاف:" وكرمك ورحمتك التي وسعت كل شئ أخي الحبيب الراحل بعيدا لن أنساك أبدا، وأعاهدك بأني سأعود إليك حتى أجاورك انتى وأبي الحبيب وستبقى حاضرا في قلبي مهما أخذك الغياب رحمك الله، ادعو لأخي الراحل العقيد وليد عبد المحسن وانا لله وانا اليه راجعون ".



تعليقات الجمهور على منشور محمد محسن

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين، اللهم اجعله من السبعين الف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال محمد محسن



والجدير بالذكر آخر أعمال محمد محسن، أغنية ضي القمر، وأغنية "أهلًا بيك"، وهي من كلمات نور عبدالله، ومن ألحان محمد النادي.

كلمات الأغنية

وتقول كلمات الأغنية

عامل كفي حضن يكفي حضن إيديكسايب فيها مكان للمسكةلو قسمت معايا الضحكةلو كملت معايا السكة أهلًا بيك

دا معاك أنا بتولد معاكالطريق بيبقى سهل بيكمش بتوه أبدًا إلا في عينيك

أنت تنور روحي وقلبي وأبقى سعيد

دا معاك أنا بتولد معاكالطريق بيبقى سهل بيكمش بتوه أبدًا إلا في عينيك