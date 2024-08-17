نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند في مفترق طرق.... هند صبري توجه رسالة شكر لهؤلاء الأشخاص في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

حرصت الفنانة هند صبري على مشاركة فرحتها الكبيرة بتصدر مسلسل مفترق طرق التريند ونجاحه فور عرضه على الشاشة، حيث شاركت جمهورها بمجموعة صور لها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفقت بالصور تعليقاً قالت فيها :"أميرة الألفي حابّة تشكر كلّ الّي استحملوا قراراتها 45 حلقة شكرا للجمهور الّي ما توقعناش إنه يعتبرنا جزء من حياته لهذه الدّرجة .. شكرا للمخرج و الصديق أحمد خالد موسى على رؤيته و جدعنته ، أمّا المخرج محمد يحيي ( مورو) فأنا محظوظة إنّي كنت جزء من أوّل أعماله كمخرج له ستايل خاصّ و فريد ".

وأضافت :" شكرا لكلّ زملائي النجوم و الفنانين و ضيوف الشرف الّي نوّرو مكتب واصف و علاّم شكرا لفريق الكتابة الي تعب و خصوصا المرحوم شريف بدرالدين ..عزاءنا انه ذاق نجاح الحلقات قبل أن يرحل عنّا ".

وتابعت :" شكرا للإنتاج الواعي المثقف الي وقف ورا المشروع .. أيمن الزويد و شركة كاريزما و طبعا صديقي و عشرة العمر محمد مشيش و فريقه شكرا للطاقم الفنّي : أحمد جبر مدير التصوير و فريقه ، موسيقى عادل حقي المميزة ، الديكور البديع ، الستايلست مايا حداد الصوت ، المكياج و الشعر ، كل الفريق الكبير الّي عشت معاه 4 أشهر و أصبحنا أسرة مكوّنة من كل الجنسيّات العربية".

وأشارت :" لن أنسى آخر يوم تصوير لينا في المكتب و الحفلة الّي عملناها و مبروك لينا دخول بيوت الناس و قلوبها و هو كنز نادر لكلّ الّي يسألوني عن جزء ثاني : مش هو "مفترق طرق"؟ يبقى ما وصلناش ولا ايه ".



تعليقات الجمهور على منشور هند صبري



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مليون مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، دايما مكسرة الدنيا، المسلسل خطير، وغيرها من التعليقات.



أحداث مسلسل مفترق طرق

والمسلسل من بطولة هند صبري وإياد نصار، تفاعل معه الجمهور بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية عرضه على منصة شاهد والمسلسل مأخوذ من نصّ أجنبي، عن المسلسل الأمريكي The Good Wife، وتدور أحداثه حول أميرة التي تفاجأ بعد مضى 15 عاما من تكريس حياتها لأسرتها، بفضيحة من العيار الثقيل يتعرّض لها زوجها دون سابق إنذار، مما يهدد منصبه العام الذي يشغله ويهزّ كذلك أركان حياتها الزوجية والعائلية على حدٍّ سواء

