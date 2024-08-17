نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توما ينشر صورة له برفقة شيرين عبد الوهاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الموزع توما صورة له مع الفنانة شيرين عبد الوهاب من أحدث ظهور لها عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك ".

كتب توما :'حبيبتي وعشره العمر واطيب فلب اللي جاي احلا بإذن الله.

طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أحدث أعمالها الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "هنحتفل"، عبر منصات التواصل الاجتماعي، وحازت الأغنية على إعجاب الجمهور وتصدرت التريند.



والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع توما، الذين حرصوا على الترويج للأغنية طرحها على حساباتهم بمواقع السوشيال ميديا.

يذكر أن ظهرت شرين عبدالوهاب خلال الفتره الماضية على السوشيال ميديا ونشرت أغنيتين من ألبومها الجديد الذي أحتل منصة أكس، «تويتر» سابقاً .

الأغنية الأولى بعنوان "اللي يقابل حبيبي" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وميكس أمين نبيل، هندسة صوت خالد سند أمين نبيل، والثانية "بتمنى أنساك" كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وميكس توما.

أغنية "هنحتفل" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما.



وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

انا عايزة اقولك لو كنت معايا

تركيزي كله ودنيتي ليك

لا عادي جدا هلغي اللي ورايا

وافضالك انت وادلع فيك ادلع فيك

تليفوني هيتقفل هيتقفل